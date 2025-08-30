Logo SportMediaset
UFFICIALE

Juve, Savona al Nottingham Forest: plusvalenza di 12 milioni di euro

Trasferimento del difensore a titolo definitivo per 13 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus

30 Ago 2025 - 11:39
© IPA

© IPA

La Juve saluta Nicolò Savona. Il club bianconero ha ufficializzato il passaggio a titolo definitivo del difensore al Nottingham Forest. Dopo aver percorso tutto il percorso nelle giovanili bianconere e collezionato complessivamente 40 presenze in Prima Squadra, il classe 2003 sbarca in Premier League per un corrispettivo di 13 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 2,5 milioni. Cifre alla mano, con la cessione di Savona genera un impatto economico positivo sull'esercizio in corso di 12 milioni di euro al netto degli oneri accessori.

La Juve non molla Kolo Muani: Comolli prova un ultimo cambio di formula per convincere il Psg

"Nicolò Savona saluta la Juventus e passa al Nottingham Forest: è ufficiale il trasferimento a titolo definitivo del difensore alla squadra inglese - si legge nel comunicato della Juve -. Il giocatore classe 2003, nato ad Aosta, è cresciuto sin da bambino con la Juventus e ha saputo far tesoro dell’esperienza in tutte le giovanili bianconere, poi con la Primavera e, già dalla stagione 2022/23, con la Next Gen - con cui ha collezionato complessivamente 61 presenze in due anni, con due gol e cinque assist". "La scorsa stagione il passaggio in Prima Squadra, vestendo la maglia della Juventus in 40 partite, con cui ha realizzato due gol; uno dei quali nella sfida d’esordio da titolare in Serie A a Verona contro l’Hellas - prosegue la nota -.Un giovane talento cresciuto in bianconero e ora pronto ad affrontare la prossima sfida della sua carriera in Premier League. Grazie di tutto e buona fortuna per il futuro, Nicolò!". 

