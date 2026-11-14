Sebastiano Esposito, l'agente chiama il Napoli: "Perfetto con Vergara e Hojlund"

Tra i nomi che si fanno in ottica Napoli per il mercato di gennaio c'è anche quello di Sebastiano Esposito e un'eventuale operazione con il Sassuolo potrebbe essere agevolata dagli ottimi rapporti tra la società partenopea e il procuratore dell'attaccante, Mario Giuffredi (agente anche di Di Lorenzo, Politano, Vergara, Favasuli e Marianucci). È stato proprio lo stesso Giuffredi a parlarne ai microfoni di Radio Napoli Centrale: "Sebastiano Esposito e Vergara insieme a Hojlund? Si incastrerebbero benissimo, perché Sebastiano è un toro a livello fisico. Vergara ha grande forza nelle gambe. Hanno anche colpi tecnici, sono imprevedibili. Non sarebbe male. Però non facciamo i direttori sportivi né gli allenatori del Napoli".
"Aiutare il Napoli portando Sebastiano Esposito? Io non mi sono mai sottratto ad aiutare il Napoli e mai lo farò. Al tempo stesso, però, non sono io che vado a insistere per far prendere un determinato giocatore. Sono orgoglioso di quello che sono. Il fatto di essere arrivato dalla gavetta mi rende orgoglioso. Negli ultimi due anni ho avuto una media di quattro giocatori convocati in Nazionale. Vedo che, tra primo e secondo tempo, ho due giocatori su tre in campo. Ieri sera, dopo la partita, presa coscienza di tutto questo, ho preso l'auto e sono andato nei luoghi dove tutto è iniziato. Per un napoletano è tutto più difficile, ci sono tantissimi ostacoli messi davanti da persone invidiose".
Poi ancora: "Sebastiano si trova benissimo al Sassuolo e in questo momento non pensiamo neanche al mercato. Quello che succederà si vedrà. Pio sicuramente rimarrà all'Inter per tanti anni, è la sua seconda pelle; mentre per Sebastiano magari si vedrà strada facendo se sarà meritevole di alzare ancora di più il livello, ma è prematuro parlare di mercato".