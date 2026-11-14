Sebastiano Esposito, l'agente chiama il Napoli: "Perfetto con Vergara e Hojlund"

"Aiutare il Napoli portando Sebastiano Esposito? Io non mi sono mai sottratto ad aiutare il Napoli e mai lo farò. Al tempo stesso, però, non sono io che vado a insistere per far prendere un determinato giocatore. Sono orgoglioso di quello che sono. Il fatto di essere arrivato dalla gavetta mi rende orgoglioso. Negli ultimi due anni ho avuto una media di quattro giocatori convocati in Nazionale. Vedo che, tra primo e secondo tempo, ho due giocatori su tre in campo. Ieri sera, dopo la partita, presa coscienza di tutto questo, ho preso l'auto e sono andato nei luoghi dove tutto è iniziato. Per un napoletano è tutto più difficile, ci sono tantissimi ostacoli messi davanti da persone invidiose".