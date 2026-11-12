Juventus, si riscalda l'asse con l'Atletico. E Carnevali per il centrocampo punta un vecchio pallino
Per gennaio salgono le quotazioni di un possibile scambio Sorloth-David. Bakola del Sassuolo può essere bloccato subito per evitare un caso "Palestra"
Rimane caldo l'asse di mercato tra Torino e Madrid. Nell'ultima sessione di mercato Juventus e Atletico si sono trovate spesso a parlare: al centro dei dialoghi Nico Gonzalez, che nell'ultima stagione aveva giocato con i Colchoneros e avrebbe gradito rimanere, e Alexander Sørloth, il 9 che Spalletti sta cercando disperatamente da circa un anno. Le chiacchierate in estate non hanno portato a nulla: Nico è tornato in bianconero dopo il prestito a Madrid mentre il gigante norvegese non si è mosso.
Scambio Sorloth-David
Non c'è solo l'attacco però nei pensieri di Giovanni Carnevali. Il neo ad bianconero, in sintonia con l'area tecnica, sta valutando una serie di profili più per il mercato estivo. In questo senso la Juve, anche a causa degli infortuni, sta faticando e non poco a centrocampo. Così nasce l'idea Darryl Bakola. Il classe 2007, nonostante l'avvio complesso del Sassuolo, ha mostrato qualità importanti in queste prime battute di stagione. Carnevali lo conosce bene, avendolo portato di persona a Reggio Emilia un anno fa: l’investimento da 10 milioni a fine mercato di gennaio per strapparlo al Marsiglia è stato azzeccatissimo. Oggi Bakola è valutato già intorno ai 30. La Juve, per evitare aste milionarie (vedi il caso Palestra) sta pensando di bloccare subito il ragazzo per poi portarlo a Torino a giugno. Formule e tempistiche ancora tutte da vedere, ma di certo c'è che la Juve ha messo in lista Sørloth e Bakola.