Juventus, si riscalda l'asse con l'Atletico. E Carnevali per il centrocampo punta un vecchio pallino

Rimane caldo l'asse di mercato tra Torino e Madrid. Nell'ultima sessione di mercato Juventus e Atletico si sono trovate spesso a parlare: al centro dei dialoghi Nico Gonzalez, che nell'ultima stagione aveva giocato con i Colchoneros e avrebbe gradito rimanere, e Alexander Sørloth, il 9 che Spalletti sta cercando disperatamente da circa un anno. Le chiacchierate in estate non hanno portato a nulla: Nico è tornato in bianconero dopo il prestito a Madrid mentre il gigante norvegese non si è mosso.