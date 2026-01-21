Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE BIANCONERE

Juve, la trattativa per Mateta si complica: ora è En-Nesyri l'obiettivo principale

Sempre più difficile accordarsi con il Crystal Palace, si tratta con il Fenerbahce per il marocchino

di Andrea Cocchi
21 Gen 2026 - 10:51

Torino, abbiamo un problema. La trattativa per Mateta sembrava ai dettagli ma l'accordo con il Crystal Palace si fa sempre più complicato. C'è l'ostacolo della cifra offerta dai bianconeri ma soprattutto il nodo della formula. I londinesi vogliono incassare subito mentre la Juve spinge per un pagamento condizionato dalla qualificazione in Europa. Una distanza difficilmente colmabile, soprattutto ora l'Aston Villa si è fatto avanti per il centravanti facendo alzare al Palace il prezzo del cartellino, che ora si aggira intorno ai 40 milioni. E la formula accettata sarebbe solo quella della cessione definitiva.

A questo punto è stato naturale, per i dirigenti bianconeri, orientarsi verso quello che da piano b è diventato il piano a. E cioè Youssef En-Nesyri, in uscita dal Fenerbahce. L'ingaggio dell'attaccante è alto: 8 milioni di euro all'anno e la Juve vorrebbe coprire la parte restante da qui alla fine della stagione in corso, aggiungendo un indennizzo per l'accordo sul prestito. Resterebbe così solo da accordarsi sulla cifra dell'eventuale riscatto. Cifra che, secondo Tuttosport, potrebbe raggiungere i 20 milioni di euro per una spesa totale di 25, ma con appena 5 garantiti. Avendo soprattutto la piena libertà di scegliere in estate un'altra soluzione nel caso in cui il marocchino non dovesse convincere l'ambiente bianconero. 

Leggi anche

Thuram: "Ci sentiamo più forti di prima. Spalletti mi chiede più gol"

juve
jean-philippe mateta
en-nesyri

Ultimi video

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

00:10
MCH FABBIAN ARRIVO ALLA FIORENTINA 20/1 MCH

Fiorentina, Fabbian è arrivato al Viola Park: ora visite e firma

00:50
Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

01:00
Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

01:17
Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

01:01
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:07
Il calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime della giornata

01:20
Milan e Roma, il mercato

Il mercato di Milan e Roma

00:55
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO NAPOLI 19/1 SRV

Il mercato del Napoli: obiettivo En-Nesyri, per Lucca ipotesi Pisa

01:00
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

00:45
Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

00:52
Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

00:49
Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

01:17
Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

00:32
Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

I più visti di Juventus

Bufera Crystal Palace, Glasner contro la società: "Mateta? Loro diranno 'concludiamo l'affare'"

Juve, pronto il rilancio per Mateta: obiettivo averlo già per il Napoli

CR7-Juve 2-0: il portoghese non dovrà restituire i 9,7 milioni di stipendi arretrati

Il Crystal Palace dice no alla Juve: rifiutata l'offerta bianconera per Mateta

Juve, nuovo rilancio per Mateta ma al Palace ancora non basta. En-Nesyri è il piano b

Juve, c'è l'offerta per Mateta: prestito condizionato a 30 milioni, ecco quando scatta l'obbligo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:35
Roma, termina prestito, Bailey torna all'Aston Villa
11:29
Milan, tra i nomi per la difesa Coppola è il più vicino: lui spinge e la formula è quella giusta
10:02
Inter, tentazione Dibu Martinez per il dopo-Sommer
09:16
Lazio, può partire anche Romagnoli: Lotito fissa il prezzo
08:51
Kessie-Juve, il piano per giugno