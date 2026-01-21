Juve, la trattativa per Mateta si complica: ora è En-Nesyri l'obiettivo principale

Sempre più difficile accordarsi con il Crystal Palace, si tratta con il Fenerbahce per il marocchinodi Andrea Cocchi
Torino, abbiamo un problema. La trattativa per Mateta sembrava ai dettagli ma l'accordo con il Crystal Palace si fa sempre più complicato. C'è l'ostacolo della cifra offerta dai bianconeri ma soprattutto il nodo della formula. I londinesi vogliono incassare subito mentre la Juve spinge per un pagamento condizionato dalla qualificazione in Europa. Una distanza difficilmente colmabile, soprattutto ora l'Aston Villa si è fatto avanti per il centravanti facendo alzare al Palace il prezzo del cartellino, che ora si aggira intorno ai 40 milioni. E la formula accettata sarebbe solo quella della cessione definitiva.
A questo punto è stato naturale, per i dirigenti bianconeri, orientarsi verso quello che da piano b è diventato il piano a. E cioè Youssef En-Nesyri, in uscita dal Fenerbahce. L'ingaggio dell'attaccante è alto: 8 milioni di euro all'anno e la Juve vorrebbe coprire la parte restante da qui alla fine della stagione in corso, aggiungendo un indennizzo per l'accordo sul prestito. Resterebbe così solo da accordarsi sulla cifra dell'eventuale riscatto. Cifra che, secondo Tuttosport, potrebbe raggiungere i 20 milioni di euro per una spesa totale di 25, ma con appena 5 garantiti. Avendo soprattutto la piena libertà di scegliere in estate un'altra soluzione nel caso in cui il marocchino non dovesse convincere l'ambiente bianconero.