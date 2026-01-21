Juve, la trattativa per Mateta si complica: ora è En-Nesyri l'obiettivo principale

A questo punto è stato naturale, per i dirigenti bianconeri, orientarsi verso quello che da piano b è diventato il piano a. E cioè Youssef En-Nesyri, in uscita dal Fenerbahce. L'ingaggio dell'attaccante è alto: 8 milioni di euro all'anno e la Juve vorrebbe coprire la parte restante da qui alla fine della stagione in corso, aggiungendo un indennizzo per l'accordo sul prestito. Resterebbe così solo da accordarsi sulla cifra dell'eventuale riscatto. Cifra che, secondo Tuttosport, potrebbe raggiungere i 20 milioni di euro per una spesa totale di 25, ma con appena 5 garantiti. Avendo soprattutto la piena libertà di scegliere in estate un'altra soluzione nel caso in cui il marocchino non dovesse convincere l'ambiente bianconero.