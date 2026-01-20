Juventus, Thuram: "Ci sentiamo più forti di prima. Spalletti mi chiede più gol"

C'è anche il nuovo allenatore alla base della crescita del classe 2001, che può però migliorare in fase realizzativa (solo l'importante gol nel 4-3 all'Inter, fin qui per lui): "Il mio modo di giocare è un po' cambiato con mister Spalletti. Lui e lo staff mi hanno fatto capire che sono un giocatore che può fare gol e sto cercando gli spazi per inserirmi e andare al tiro, è importante per me e per la squadra. Mi chiede di essere più intelligente e questo mi permette di anticipare tante situazioni". Il calcio di Spalletti impegnativo? "No, mi piace", scherza Thuram in conferenza, al fianco dopo aver chiesto spiegazioni sulla domanda allo stesso allenatore.