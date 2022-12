Juve, casting a destra: Allegri sogna Dalot, il club punta il baby Fresneda

OBIETTIVI BIANCONERI

Con Cuadrado e De Sciglio acciaccati, i bianconeri cercano un rinforzo per puntellare la fascia. Piacciono anche Maelhe, Hateboer e Karsdorp

© Getty Images Juve a caccia di un rinforzo per la fascia destra. Con Cuadrado e De Sciglio in calo e alle prese con problemi fisici, i bianconeri stanno sondando il mercato in cerca di occasioni e profili interessanti per puntellare la corsia. Un casting ricco di opzioni. Il preferito di Massimiliano Allegri è Diogo Dalot, ma l'ex rossonero non è un obiettivo facile da raggiungere. Sia economicamente, sia tecnicamente. Il giocatore sta cercando infatti di capire il suo ruolo all'interno del progetto Manchester United e alla fine potrebbe anche decidere di restare in Premier League nonostante la concorrenza interna di Luke Shaw, Wan Bissaka e Malacia.

Situazione che, al netto di un investimento comunque molto importante, tiene dunque aperte anche le altre piste bianconere per la corsia destra. Se l'affare Dalot non dovesse essere alla portata, Allegri spingerebbe per uno tra Maelhe ed Hateboer. Profili rodati e già pronti per il campionato italiano. Il club bianconero però avrebbe piani diversi. Nel dettaglio, Cherubini preferirebbe scommettere infatti tutto su Ivan Fresneda, giovane terzino destro del Valladolid che sta attirando le attenzioni di tanti top club europei.

Classe 2004, gran fisico e buon piede, Fresneda è considerato uno dei talenti emergenti del calcio spagnolo e rappresenta un profilo di grande prospettiva. Un rinforzo per il presente e un investimento per il futuro per il post-Cuadrado. Anche in questo caso però occorrerà crederci e mettere mano al portafogli. Il Valladolid, infatti, valuta il 18enne non meno di 10 milioni di euro.

Infine capitolo Karsdorp. Il difensore in uscita dalla Roma resta un'alternativa valida a Vinovo, ma tutto dipenderà dalle condizioni che imporranno i dirigenti giallorossi nei prossimi giorni per la cessione del giocatore. In casa Juve è iniziato il casting per la corsia destra.