Juventus, c'è il sì di Mac Allister: ma serve la cessione di McKennie

il campione del mondo

Il centrocampista argentino del Brighton gradisce la destinazione bianconera. L'arrivo a gennaio dipende da un'uscita nel reparto

© Getty Images Un campione del mondo per la Juventus: Alexis Mac Allister ha fatto sapere di gradire la destinazione bianconera, visto che la squadra di Max Allegri sta cercando un rinforzo a centrocampo. Di sicuro in ottica estate quando, salvo clamorosi ribaltoni, Adrien Rabiot (in scadenza) darà l'addio ma il sogno della Juve è anticipare l'arrivo del 24enne del Brighton già a gennaio anche se, in questo caso, servirebbe prima una cessione "pesante", con tutti gli indizi che portano a Weston McKennie.

Mac Allister, scrive la Gazzetta dello Sport citando persone vicine al calciatore, reputa la Juve squadra "straordinaria" e abbraccerebbe volentieri i colori bianconeri se arrivasse un'offerta gradita al Brighton: il prezzo, viste le prestazioni a Qatar 2022, è salito oltre i 40 milioni di euro. La squadra allenata da De Zerbi è settima in classifica e ha tutto l'interesse a non privarsi del classe 1998 prima di fine stagione quando tra l'altro le manifestazioni di interesse di altre squadre, Atletico Madrid su tutte, potrebbero trasformarsi in una vera asta.

Se però la Juve riuscisse monetizzare la cessione di McKennie, piace a diversi club inglesi, lo scatto bianconero anticiperebbe ogni concorrente. Avere già il sì del giocatore mette il club in una posizione di forza ma resterebbe comunque da imbastire una trattativa con una società come il Brighton capace di vendere Cucurella al Chelsea per 72 milioni di euro. Non che l'obiettivo Milinkovic-Savic, altro grande obiettivo (questo sì estivo) di Allegri per il centrocampo, sia più facile dovendo trattare con Lotito...