Juve in allarme per Vlahovic: la pubalgia non lascia in pace DV9

Non ci sarà Dusan Vlahovic nella prima Juve del 2023. L'attaccante serbo, sempre alle prese con la fastidiosissima pubalgia, continua il suo programma di recupero che lo costringerà però a saltare la gara di campionato contro la Cremonese in programma il 4 gennaio, ma anche, con ogni probabilità, le due successive contro Udinese (7 gennaio) e soprattutto Napoli (13 gennaio). Allegri dovrà insomma fare a meno del suo bomber e, di conseguenza, sarà costretto ad affidarsi a Milik e Kean.

Vlahovic non gioca una partita intera dal 15 ottobre e dal derby vinto contro il Torino ed è dal 25 ottobre, giorno della sconfitta dolorosissima di Lisbona in Champions, che non scende in campo. Anche l'esperienza Mondiale non è stata delle migliori, con 79 minuti giocati (e un gol) e in generale molte difficoltà.



L'obiettivo, quindi, non è più quello di vederlo in campo al più presto, ma mettersi alle spalle la pubalgia. Per questo lo staff medico bianconero ha deciso, in accordo con Allegri, di ricalibrare i programmi di recupero di Vlahovic che, infatti, da quando è rientrato alla Continassa, ha sempre alternato cure e lavoro differenziato in palestra e comincerà ad allenarsi solo dopo Capodanno.



Allegri dovrà insomma arrangiarsi con quello che ha che, nello specifico, significa la coppia Milik-Kean, in attesa di riavere Vlahovic, se tutto andrà per il verso giusto, a partire dalla gara di Coppa Italia contro il Monza (19 gennaio) almeno per uno spezzone di gara per rilanciarlo anche in campionato contro l'Atalanta.

