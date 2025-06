Juve al lavoro per chiudere David in pochi giorni: ma bisogna limare le commissioni

Prima Jonathan David, poi Jadon Sancho: questo il piano della Juve sul mercato per regalare rinforzi a Igor Tudor. La strada per l'attaccante canadese si è messa in discesa dopo aver trovato l'accordo col giocatore sul contratto, che tra quattro giorni sarà libero dai vincoli del Lille perché in scadenza al 30 giugno, e anche i lavori in corso sul bonus alla firma sembrano a buon punto. Semmai, spiega il Corriere dello Sport, c'è ancora da limare la questione delle commissioni da riconoscere agli agenti perché l'iniziale richiesta di 15 milioni di euro è ritenuta troppo elevata dal club bianconero che ora sta cercando di limare gli oneri accessori.