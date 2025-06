Juve, duello col Fenerbahce per Sancho. Muro Osasuna per Boyomo

Arrivato per 85 milioni di euro dal Borussia Dortmund nel 2021, Jadon Sancho non è riuscito a rispettare le attese dopo le grandi stagioni in Bundesliga. Reduce dal prestito al Chelsea, l’esterno inglese lascerà Manchester ed è finito nel mirino della Juve, che ha già presentato la sua proposta di contratto a Sancho. Per il classe 2000 pronto un contratto triennale da cinque milioni netti a stagione più bonus, mentre con lo United si tratta per un’operazione da circa 24 milioni di euro. Tra le squadre interessate a Sancho al momento non c’è il Napoli, che lavora su obiettivi alternativi con Lang e Ndoye nel mirino, mentre per l’ex Dortmund c’è il forte interesse del Fenerbahce di José Mourinho. Il Fener ha messo sul tavolo un triennale da dieci milioni netti più due di bonus, anche se il club turco non ha l’accordo con lo United. L’offerta proveniente da Istanbul è di 18 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto, per dare il via libera a questa operazione lo United dovrebbe rinnovare il contratto di Sancho in scadenza tra dodici mesi. Sarà decisiva la volontà dell’inglese, con lo United che spinge per la cessione alla Juve. Bianconeri che lavorano anche per la difesa e l’ultimo obiettivo è Enzo Boyomo, difensore classe 2001 reduce da un’ottima stagione in Liga con la maglia dell’Osasuna. Acquistato la scorsa estate per 5 milioni, Boyomo ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. La Juve ha presentato una prima offerta da 15 milioni già rifiutata dal club di Pamplona, che ha fatto sapere alla dirigenza bianconera di non voler cedere il difensore. Servirà dunque l’intero importo della clausola, cifra che al momento la Juve non vuole investire sul difensore dell’Osasuna.