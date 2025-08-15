Logo SportMediaset
Ufficiale: il nazionale norvegese Heggem al Bologna

15 Ago 2025 - 11:32
© Foto da web

Il difensore norvegese Torbjorn Heggem è un giocatore del Bologna. Arriva dal West Bromwich Albion, a titolo definitivo. Primo norvegese della storia del club, difensore centrale di piede sinistro classe 1999, Heggem è un prodotto del settore giovanile del Rosenborg e prima di approdare al West Bromwich Albion nell'estate 2024, il difensore è passato per il Ranheim, il Sandnes e il Brommapojkarna in Svezia. In Inghilterra ha disputato il campionato di Championship, collezionando 45 presenze. E' stabilmente convocato dalla sua Nazionale da ottobre '24.

