Juventus, scelto il centrocampista: si cerca l'intesa per O'Riley

Prima di tutto, però, bisognerà fargli spazio in una rosa che conta al momento parecchi elementi, soprattutto in mezzo al campo. E chi dovrà lasciare il posto a O'Riley, dovrà in particolare portare nelle casse bianconere quei soldi necessari all'operazione Oltremanica. Tradotto: Douglas Luiz. Il brasiliano è andato a segno nella partita in famiglia con la Next Gen e Tudor sta cercando di trovargli il ruolo giusto nel suo scacchiere, ma è noto da tempo che l'ex Aston Villa è sul mercato. Il problema è che per ora non sono arrivate offerte concrete per lui e il tempo stringe. Si potrebbe incassare da Fabio Miretti, ma le cifre che ruotano attorno al prodotto del vivaio juventino non sono sufficienti per coprire l'operazione O'Riley.