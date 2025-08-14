Juventus, scelto il centrocampista: si cerca l'intesa per O'Riley

Per la Juve sfida in famiglia: le foto del match
Comolli al lavoro con il Brighton, ma prima bisogna incassare dalla cessione di Douglas Luiz
In attesa di capire se arriverà la fumata bianca per Kolo Muani, la Juventus sta lavorando anche per il centrocampo e sarebbe arrivata a un punto di svolta per Matt O'Riley. Comolli avrebbe già ottenuto il "sì" del giocatore dopo aver presentato una bozza del contratto ai suoi agenti e adesso bisogna trovare l'intesa con il Brighton. A Torino stanno ragionando su un possibile prestito con obbligo di riscatto per un giocatore pagato 25 milioni di euro dagli inglesi.
Prima di tutto, però, bisognerà fargli spazio in una rosa che conta al momento parecchi elementi, soprattutto in mezzo al campo. E chi dovrà lasciare il posto a O'Riley, dovrà in particolare portare nelle casse bianconere quei soldi necessari all'operazione Oltremanica. Tradotto: Douglas Luiz. Il brasiliano è andato a segno nella partita in famiglia con la Next Gen e Tudor sta cercando di trovargli il ruolo giusto nel suo scacchiere, ma è noto da tempo che l'ex Aston Villa è sul mercato. Il problema è che per ora non sono arrivate offerte concrete per lui e il tempo stringe. Si potrebbe incassare da Fabio Miretti, ma le cifre che ruotano attorno al prodotto del vivaio juventino non sono sufficienti per coprire l'operazione O'Riley.
O'Riley che attende news dalla Continassa perché ha dato priorità alla Signora, ma non resterà ad aspettare in eterno.
