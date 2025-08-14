Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE BIANCONERE

Juventus, scelto il centrocampista: si cerca l'intesa per O'Riley

Comolli al lavoro con il Brighton, ma prima bisogna incassare dalla cessione di Douglas Luiz

14 Ago 2025 - 09:24

In attesa di capire se arriverà la fumata bianca per Kolo Muani, la Juventus sta lavorando anche per il centrocampo e sarebbe arrivata a un punto di svolta per Matt O'Riley. Comolli avrebbe già ottenuto il "sì" del giocatore dopo aver presentato una bozza del contratto ai suoi agenti e adesso bisogna trovare l'intesa con il Brighton. A Torino stanno ragionando su un possibile prestito con obbligo di riscatto per un giocatore pagato 25 milioni di euro dagli inglesi.

Leggi anche

La Juve rispolvera gli esuberi: Douglas Luiz e Kostic sperano in una soluzione. Rottura totale con Vlahovic

Prima di tutto, però, bisognerà fargli spazio in una rosa che conta al momento parecchi elementi, soprattutto in mezzo al campo. E chi dovrà lasciare il posto a O'Riley, dovrà in particolare portare nelle casse bianconere quei soldi necessari all'operazione Oltremanica. Tradotto: Douglas Luiz. Il brasiliano è andato a segno nella partita in famiglia con la Next Gen e Tudor sta cercando di trovargli il ruolo giusto nel suo scacchiere, ma è noto da tempo che l'ex Aston Villa è sul mercato. Il problema è che per ora non sono arrivate offerte concrete per lui e il tempo stringe. Si potrebbe incassare da Fabio Miretti, ma le cifre che ruotano attorno al prodotto del vivaio juventino non sono sufficienti per coprire l'operazione O'Riley.

O'Riley che attende news dalla Continassa perché ha dato priorità alla Signora, ma non resterà ad aspettare in eterno.

Per la Juve sfida in famiglia: le foto del match

1 di 18
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

juventus

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Juventus

Juve, primi segnali incoraggianti: Kolo Muani in arrivo, ma a una condizione

Vlahovic blocca il mercato bianconero, pronto a restare da separato in casa

Kelly (Juventus)

Kelly può salutare la Juve dopo soli 6 mesi: la Premier League chiama

La Juventus ci riprova per Renato Veiga. E per Kolo Muani spunta una carta a sorpresa

Lo Sporting fa muro per Hjulmand, la Juve studia O'Riley attendendo la cessione di Douglas Luiz

Juve, summit di mercato in vista: spunta la deadline per Kolo Muani. Intesa vicina col Psg, le cifre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:06
Milan: Athekame è arrivato a Milano, visite e firma in giornata
10:41
La Fiorentina fa sul serio per Piccoli ma il Cagliari chiede 25 milioni
10:28
L'ex ct della Nigeria spinge Lookman all'Inter: "Perfetto con Thuram e Lautaro"
09:56
Psg, Ramos spegne le voci di mercato: "Resto a Parigi"
09:53
Coman-Al Nassr, è fatta: oggi il giocatore vola in Arabia