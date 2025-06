La Juventus prepara la doppietta David-Sancho per l'attacco

Tutta da definire, invece, la trattativa per quanto riguarda Jadon Sancho, l'altro colpo per Tudor. L'esterno offensivo è un vecchio pallino della Signora, ma la scorsa estate fu ceduto in prestito al Chelsea. Ora il Manchester United, proprietario del suo cartellino, è di nuovo pronto a cederlo non rientrando nei suoi piani. Meglio se a titolo definitivo, anche se i Red Devils sono disposti ad ascoltare proposte alternative. La Juve pensa al prestito con diritto di riscatto o obbligo a determinate condizioni. Il vero, problema, però, è l'ingaggio da 15 miliono di euro, che Comolli non vuole e non può sostenere. Per questo all'orizzonte c'è l'ombra dell'Arabia Saudita, ma i bianconeri faranno di tutto per portarlo in Serie A.