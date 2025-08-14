Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
PASSI AVANTI

Juventus, avanti su Kolo Muani a prescindere da Vlahovic. L'Atletico Madrid vuole Nico Gonzalez

Si tratta con il Psg per un prestito con obbligo di riscatto per circa 65 milioni di euro. Simeone "chiama" l'argentino

14 Ago 2025 - 15:18
© Getty Images

© Getty Images

La Juventus ha deciso di rompere gli indugi e non aspettare oltre per riportare in bianconero Randal Kolo Muani. L'attaccante è in uscita dal Psg e dopo il Mondiale per Club, disputato con la Juventus come coda del prestito della passata stagione, sta aspettando la chiamata dalla Continassa per tornare nel gruppo di Tudor. Fino a questo momento tutta la situazione era legata a doppio filo a quella di Dusan Vlahovic, ma con il serbo che non ha portato soluzioni per un addio anticipato di un anno, la Juventus ha deciso di accelerare comunque per il francese. Con il Psg si sta trattando per un prestito con obbligo di riscatto senza condizioni per un totale di 65 milioni di euro.

I contatti delle ultime ore tra le dirigenze hanno dato esiti più positivi rispetto al passato con la speranza che il via libera all'operazione possa arrivare in tempi brevi visto anche il campionato alle porte.

Quella di Kolo Muani potrebbe non essere l'unica situazione che riguarda la Juventus pronta a sbloccarsi. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'Atletico Madrid dopo aver ufficializzato Giacomo Raspadori dal Napoli ha chiesto informazioni alla Juventus per Nico Gonzalez. La trattativa è nella fase embrionale, ma la volontà dei Colchoneros sarebbe quella di acquistare l'argentino a titolo definitivo.

kolo muani
nico gonzalez
juventus

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

I più visti di Juventus

Juve, primi segnali incoraggianti: Kolo Muani in arrivo, ma a una condizione

Vlahovic blocca il mercato bianconero, pronto a restare da separato in casa

La Juve ha scelto O'Riley: si cerca l'intesa col Brighton e con... Douglas Luiz

Kelly (Juventus)

Kelly può salutare la Juve dopo soli 6 mesi: la Premier League chiama

La Juventus ci riprova per Renato Veiga. E per Kolo Muani spunta una carta a sorpresa

Lo Sporting fa muro per Hjulmand, la Juve studia O'Riley attendendo la cessione di Douglas Luiz

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:20
Akturkoglu al Fener blocca Asensio
16:12
Il ds del Monaco frena Akliouche: "Un altro anno qui gli farà bene"
15:31
Colpo Newcastle a centrocampo: ecco Ramsey dall'Aston Villa
15:10
Como, Fabregas: "Arriverà un portiere, Cutrone può andare via"
14:08
Sirene inglesi per Okafor: il Leeds ci pensa