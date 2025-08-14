Juventus, avanti su Kolo Muani a prescindere da Vlahovic. L'Atletico Madrid vuole Nico Gonzalez

La Juventus ha deciso di rompere gli indugi e non aspettare oltre per riportare in bianconero Randal Kolo Muani. L'attaccante è in uscita dal Psg e dopo il Mondiale per Club, disputato con la Juventus come coda del prestito della passata stagione, sta aspettando la chiamata dalla Continassa per tornare nel gruppo di Tudor. Fino a questo momento tutta la situazione era legata a doppio filo a quella di Dusan Vlahovic, ma con il serbo che non ha portato soluzioni per un addio anticipato di un anno, la Juventus ha deciso di accelerare comunque per il francese. Con il Psg si sta trattando per un prestito con obbligo di riscatto senza condizioni per un totale di 65 milioni di euro.