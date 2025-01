Juventus, ufficiale Renato Veiga in prestito dal Chelsea fino a giugno

Renato Veiga è ufficialmente un giocatore della Juventus. Dopo essere atterrato all'aeroporto di Torino Caselle nella serata di domenica, questa mattina il portoghese si è presentato alle visite mediche, che ha completato attorno alle 14.30. Poi la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino a giugno e l'annuncio del club bianconero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Chelsea Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Da Palma Veiga Renato a fronte di un corrispettivo di € 3,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,2 milioni - si legge nel comunicato del club bianconero - Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". Il difensore classe 2003 è il terzo rinforzo bianconero di questa sessione invernale, dopo Alberto Costa e Kolo Muani. "Sono felicissimo di essere in questo grandissimo club, voglio iniziare a lavorare fin da subito. Sono davvero felice e pronto a dare il 100%", ha detto ai canali ufficiali del club.