Juventus, Cambiaso dentro o fuori: si decide a ore, ma Guardiola non ha fretta

La sua assenza nell'ultima partita della Juventus nella prima fase della nuova Champions League contro il Benfica, ha almeno permesso ad Andrea Cambiaso di non essere partecipe attivo dello scempio visto all'Allianz Stadium. La sua assenza, però, è pesata, e non poco, visto che i bianconeri sono scesi in campo con due centrocampisti dalle spiccate doti offensive (Weah e McKennie) nel ruolo di terzini. I postumi dell'infortunio alla caviglia sono il motivo del suo forfait, ma in tanti pensano che abbiano influito anche le voci di un suo possibile trasferimento al Manchester City. Il fatto è che ormai siamo agli sgoccioli del mercato invernale e le prossime ore dovranno per forza essere quelle decisive.