Lo Sporting Lisbona avvisa la Juve: "Per Gyokeres non bastano 70 milioni"

Mentre continuano a rincorrersi voci e indiscrezioni sul futuro di Viktor Gyokeres e sull'interesse sempre più insistente della Juve, dal Portogallo arriva un messaggio forte e chiaro ai bianconeri e agli altri club che starebbero seguendo con grande attenzione la situazione del giocatore. "Al momento non è arrivata nessuna offerta per Gyokeres - ha dichiarato alla BBC il presidente dello Sporting Lisbona ridimensionando le ultime notizie di mercato relative alla punta -. Ma comunque vi dico che non basterebbero i 70 milioni di cui si parla nelle ultime ore". "Non è vero che gli ho promesso che sarebbe andato via: con me questi ricatti non funzionano e con questa manovra dell'agente la situazione non farà che peggiorare", ha aggiunto Frederico Varandas lasciando intendere senza mezzi termini di non essere disposto a subire la pressione dei media o a fare sconti di alcun tipo per il cartellino dell'attaccante.