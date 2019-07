Dall'Inghilterra: "La Juventus prepara un'offerta da 134 milioni per Pogba"

07/07/2019

Non siamo lontanissimi dai 150 milioni chiesti dal Manchester United . Stando a quanto scrive il Times, la Juventus starebbe mettendo a punto un'offerta di 120 milioni di sterline (circa 134 milioni di euro ) per Paul Pogba . I bianconeri in questo modo vorrebbero battere la forte concorrenza del Real Madrid che nei giorni scorsi si sarebbe mosso nuovamente proponendo ai Red Devils 80 milioni e i cartellini di Kroos e Bale .

Come si è detto più volte sarebbero due gli alleati dei Campioni d'Italia in un'operazione dall'alto coefficiente di difficoltà: lo stesso Pogba, che spinge per fare ritorno a Torino, e Mino Raiola, agente del 26enne e al lavoro, sempre per i piemontesi, per De Ligt. L'agente italo-olandese asseconderebbe volentieri i desideri del suo assistito ma lo United è un osso duro.



La volontà dei Diavoli Rossi - spiega il Times - è di trattenere Pogba, considerato centrale nel progetto di ricostruzione affidato a Solskjaer e il giocatore è stato regolarmente convocato per la tournée pre-stagionale in Australia e Oriente. Un atto dovuto (il fuoriclasse dopo tutto è un tesserato dello United) o l'anticipazione di un nuovo muro contro muro? Già i prossimi giorni forse chiariranno meglio i contorni della vicenda.