Juventus, Kean verso l'Ajax per liberare De Ligt. Anche Cuadrado in uscita direzione Cina

06/07/2019

Moise Kean per strappare il sì dell' Ajax . La Juventus lavora senza soste al colpo De Ligt e secondo il Corriere dello Sport sarebbe propensa a sacrificare il giovane attaccante , apprezzato dai Lancieri. Attenzione perché la punta non verrebbe inserita nella trattativa per il centrale: sarebbero due operazioni slegate dal punto di vista finanziario, ma collegate da quello strategico. Cedendo Kean (mantenendo però la recompra ) i Campioni d'Italia cercherebbero di rendere meno impervia la strada che porta a De Ligt.

L'inserimento del Barcellona non turba più di tanto i pensieri dei dirigenti juventini, forti dell'accordo con il giocatore e rassicurati dal prezioso contributo di Mino Raiola (agente anche di Kean). Il procuratore sta lavorando alacremente per sbloccare la situazione: si arriverebbe ai fatidici 75 milioni pretesi ad Amsterdam con i bonus e magari consentendo ai piemontesi di pagare in diverse rate. Tornando a Kean, il probabile rinnovo fino al 2024 con ingaggio da 2 milioni non chiuderebbe le porte a un trasferimento nei Paesi Bassi, tutelerebbe solamente la stessa Juve in quanto l'attuale contratto scade nel 2020.



Un altro giocatore potrebbe poi salutare la Continassa. Lo Shanghai Shenua si è fatto avanti per Cuadrado e nei giorni scorsi a Mlano è andato in scena un faccia a faccia tra le due società come riporta Tuttosport. Lo Shanghai offre 15 milioni (10 all'anno all'esterno): affare possibile dato che il colombiano, a quanto sembra ritenuto non indispensabile da Maurizio Sarri.