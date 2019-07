Pogba, in Spagna sono sicuri: "Al Real per 80 milioni più Bale e Kroos"

05/07/2019

Da settimane ormai il nome di Paul Pogba infiamma il mercato di Manchester United, Juventus e Real Madrid, ma secondo quanto si scrive in Spagna l'affare sarebbe già concluso e il centrocampista campione del mondo la prossima stagione indosserà la maglia delle merengues. A lanciare la bomba è Eduardo Inda, ex direttore di Marca, che intervenuto durante la trasmissione 'El Chiringuito' ha affermato che entro settimana prossima l'operazione sarà definita: "L'interesse della Juventus è un trucco di Raiola per far alzare il prezzo" ha dichiarato.