Gabriele Borsa © acmilan.com
Il Milan ha blindato il giovane attaccante classe 2010 Gabriele Borsa con la firma sul suo primo contratto da professionista all'età di 16 anni, al termine di un percorso durato undici stagioni nel settore giovanile rossonero e respingendo così le mire di mercato del Manchester City.
Considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio di Milanello, il centravanti - impiegabile all'occorrenza anche come seconda punta e dotato di un repertorio completo che spazia dal tiro con entrambi i piedi al colpo di testa fino ai calci piazzati - ha iniziato l'annata da sotto età con l'Under 18 prima di compiere il salto diretto nel Milan Futuro, dove ha già collezionato tre spezzoni di gara.
Borsa si è messo in luce anche con le selezioni giovanili della Nazionale italiana firmando cinque reti in nove gare in Under 16 (tra cui una tripletta alla Germania) e otto gol in sette apparizioni con l'Under 17.