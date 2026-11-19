Considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio di Milanello, il centravanti - impiegabile all'occorrenza anche come seconda punta e dotato di un repertorio completo che spazia dal tiro con entrambi i piedi al colpo di testa fino ai calci piazzati - ha iniziato l'annata da sotto età con l'Under 18 prima di compiere il salto diretto nel Milan Futuro, dove ha già collezionato tre spezzoni di gara.