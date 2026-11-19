L'Inter ha messo nel mirino Oliver Provstgaard in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, la Lazio valuta il centrale danese classe 2003 circa 40 milioni di euro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
La dirigenza nerazzurra ragionerà a livello difensivo soprattutto se John Stones - appena rientrato dopo oltre un mese di stop - non darà adeguate garanzie fisiche a lungo termine. Senza contare il rinnovato interesse del Barcellona per Bastoni.
Gli ottimi rapporti coi biancocelesti, vedi il passaggio estivo di Provedel da Roma a Milano e il viaggio inverso di Frattesi (sul quale la Lazio ha il diritto di riscatto), potrebbero facilitare l'intesa proprio per Provstgaard.