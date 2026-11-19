"Guardiola non tornerà ad allenare prima del 2027". Lo ha detto Josep Maria Orobitg, agente del tecnico iberico, attualmente libero sul mercato dopo la lunga avventura al Manchester City. Dalla Nazionale fino agli Usa e all'Arabia Saudita: in tanti avevano pensato a Pep come possibile ct, ma nulla da fare. "Abbiamo ricevuto offerte dall'Arabia Saudita tramite intermediari negli ultimi giorni, ma lui si rifiuta categoricamente di prenderle in considerazione - ha proseguito Orobitg -. Pep inizierà a valutare il suo futuro all'inizio del prossimo anno; la decisione finale spetta a lui".