La cessione potrebbe essere quella di Weston McKennie, finito nel mirino del neo-tecnico del Manchester United Mauricio Pochettino, suo ex commissario tecnico nella nazionale statunitense. Il centrocampista ha giurato fedeltà al club bianconero e, sebbene sia ritenuto incedibile da società e allenatore, un eventuale assegno da quaranta milioni di euro da parte dei Red Devils potrebbe cambiare gli scenari.