La Juventus programma le mosse per il mercato di gennaio muovendosi dentro i rigidi parametri del settlement agreement Uefa, come confermato recentemente da Giovanni Carnevali.
Sul fronte entrate, la dirigenza bianconera valuta l'innesto in regia rappresentato dal 31enne Pierre-Emile Hojbjerg, in uscita da un Marsiglia bisognoso di fare cassa. Per sbloccare l'operazione senza violare i vincoli di bilancio serve però prima una cessione oppure l'apertura dei francesi a un prestito con diritto di riscatto condizionato a giugno intorno ai quindici milioni di euro, facendo leva sulla volontà del giocatore.
La cessione potrebbe essere quella di Weston McKennie, finito nel mirino del neo-tecnico del Manchester United Mauricio Pochettino, suo ex commissario tecnico nella nazionale statunitense. Il centrocampista ha giurato fedeltà al club bianconero e, sebbene sia ritenuto incedibile da società e allenatore, un eventuale assegno da quaranta milioni di euro da parte dei Red Devils potrebbe cambiare gli scenari.