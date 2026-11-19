Come riportato dal Corriere dello Sport all'indomani dell'incontro a Castel Volturno tra il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna e l'agente Decio Berman, l'operazione è condizionata dalla suddivisione del cartellino - detenuto per il 70% dal Coritiba e per il restante 30% dal Trieste Futebol Clube di Santa Felicidade - ma anche dalla scadenza contrattuale fissata a dicembre 2027, con l'entourage del classe 2004 (che compirà 23 anni il 10 gennaio ed è entrato di recente nel giro della Seleçao di Carlo Ancelotti) che ha già comunicato la volontà di non rinnovare, esponendo i brasiliani al rischio di perderlo a parametro zero già a partire dal prossimo luglio.