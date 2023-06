Juventus, Cuadrado: "Rinnovo? Ricevuto proposta ma al momento non ci penso"

IL NODO

Il jolly bianconero dal ritiro della Colombia: "Speriamo di trovare un accordo e di continuare a giocare ad alti livelli"

© Getty Images Dal ritiro della Colombia, Juan Cuadrado non dissipa i dubbi sul proprio futuro. Il colombiano è in scadenza di contratto con la Juventus, ma non pare avere alcuna fretta. "Mi hanno fatto un'offerta, ma in questo momento non ci sto pensando - ha spiegato il jolly bianconero -. Ho detto che ne parleremo più avanti, speriamo di trovare un accordo e continuare a giocare ad alto livello".

Il futuro di Cuadrado resta un grosso punto interrogativo. Da una parte il contratto in scadenza con la Juventus, dall'altra l'intesa tutta da definire. Il colombiano prende tempo, anche perché non è ancora chiaro se Max Allegri sarà ancora sulla panchina bianconera, tentato dai petroldollari dell'Al Hilal. Quel che è certo è che l'eventuale rinnovo non avverrà con l'attuale ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione. Nei piani della società bianconera sono troppi per un calciatore di 35 anni, che mette sul piatto un nuovo contratto al ribasso intorno ai 2-2,5 milioni di euro più bonus. Dopo gli impegni con la Nazionale è attesa la tanto attesa schiarita...

