Cristiano Ronaldo-Juventus, è addio: il portoghese lascia Torino

Tra Juventus e Cristiano Ronaldo è finita: l'agente Mendes lo ha comunicato alla società bianconera, che ha dettato le condizioni. Servono almeno 25 milioni di euro per il cartellino del portoghese, che ha già lasciato Torino. Il Manchester City, che aveva chiesto al procuratore di CR7 di liberarlo a costo zero, ha gettato la spugna, ma è spuntata anche la possibilità United. Attesa per un'offerta degli inglesi, l'obiettivo sarebbe chiudere nei tempi più rapidi possibili.

15:43 - DAILY TELEGRAPH: "UNITED VICINO A CHIUDERE IL COLPO"

Il Daily Telegraph conferma: il Manchester United è vicino a chiudere il colpo Cristiano Ronaldo. Al giocatore offerto un biennale mentre i cugini del City proponevano un solo anno di contratto, CR7 è dunque pronto a tornare a vestire la maglie Reds.

15:34 - "IL MANCHESTER CITY HA DECISO DI NON PRENDERE CRISTIANO RONALDO"

Svolta nel futuro di Cristiano Ronaldo che dopo aver salutato la Juventus ora deve trovare una nuova squadra. La principale indiziata, il Manchester City, secondo quanto filtra dall'Inghilterra avrebbe valutato l'opzione a livello societario, scegliendo però di non portare avanti l'affare. Per CR7 resta l'ipotesi Manchester United con cui la Juventus potrebbe trovare un accordo anche inserendo contropartite pesanti come Pogba.

15:05 - CR7-JUVE: IPOTESI RISOLUZIONE CONSENSUALE

La Juventus è in attesa di un’offerta da Manchester (che sia il City o lo United) per Ronaldo tra i 25 e i 30 milioni, ma l’offerta per il momento non è arrivata e col passare delle ore si fa sempre più largo l’ipotesi di una risoluzione consensuale tra il portoghese e il club bianconero. Un’eventualità che sarebbe clamorosa, ma che al momento non è da scartare.

14:47 - GUARDIOLA: “PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO”

"Non posso dire molto. Kane continuerà nel suo club, una squadra fantastica come il Tottenham. Ronaldo era, penso che sia ancora, un giocatore della Juventus. Posso solo dire che nei 3-4 giorni rimanenti può succedere di tutto. Dal mio punto di vista, ci sono pochi giocatori, tra i quali Ronaldo, Messi e pochi altri, che decidono loro dove vogliono giocare. Sono dei leader e decidono loro. Sono più che contento della squadra che ho e penso che rimarremo così". Così Guardiola in conferenza stampa.

14:43 – UNITED, SOLSKJAER CHIAMA: “NOI CI SIAMO”

Solskjaer chiama Cristiano Ronaldo al Manchester United. Il tecnico dei Red Devils tenta il portoghese dopo l’addio alla Juventus contando anche sul rapporto di CR7 col connazionale Bruno Fernandes: “Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Anche Bruno ha parlato con lui e sa cosa proviamo per lui. Se mai dovesse allontanarsi dalla Juventus, sa che noi ci siamo...”.

14:40 - RONALDO LASCIA TORINO

Poco dopo le 14 Cristiano Ronaldo decollava con il suo aereo privato dall’aeroporto di Caselle pronto a lasciare Torino. CR7 raggiunge il ritiro del Portogallo a Lisbona.

14:00 - ALLEGRI: “LA VITA VA AVANTI”

"Non sono assolutamente deluso: le cose passano, da qui sono passati Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon. Grandi campioni, ma resta la Juve, che è la cosa più importante e la base solida per raggiungere i risultati": Massimiliano Allegri guarda al futuro dopo la rottura con Cristiano Ronaldo. "Gli auguro tutte le fortune, c'è solo da ringraziarlo per ciò che ha fatto - continua il tecnico bianconero - ma la vita va avanti". (clicca per la conferenza)

11:20 - RONALDO NEL 2015: "MAI AL MANCHESTER CITY" (clicca per l'approfondimento)

10:56 - RONALDO LASCIA IL CENTRO SPORTIVO, NIENTE ALLENAMENTO

Per l'addio del portoghese ormai manca solo l'ufficialità. Cristiano Ronaldo ha lasciato il centro sportivo della Juventus senza prendere parte all'allenamento con il resto della squadra.

09:25 - RONALDO ALLA CONTINASSA

Mentre Juventus e Manchester City, mediate dall'operato di Mendes, discutono del suo futuro, Cristiano Ronaldo è regolarmente alla Continassa. Per lui allenamento in attesa di novità di mercato, l'occasione anche di salutare tutti.

09:00 - LE FRIZIONI TRA RONALDO E MENDES (qui l' approfondimento)

08:35 - IL PSG SI CHIAMA FUORI

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, si chiama fuori dalla corsa a Cristiano Ronaldo: "Il suo acquisto non è neppure in discussione" le parole a BeIN Sports.

08:30 - LA TELEFONATA A GUARDIOLA

C'è stato un contatto telefonico tra Cristiano Ronaldo e Guardiola, una sorta di disgelo tra le parti dopo che negli anni - più o meno indirettamente - l'allenatore ha sempre fatto capire di preferire altri profili, meno accentratori e più adatti alla sua idea di gioco, tra l'altro mettendo sempre Messi davanti al portoghese nelle classifiche personali. Ora però dovranno lavorare insieme e lo stesso Pep, perso Kane, dovrà trovare un modo per far convivere Ronaldo nel suo impianto tattico.

08:20 - JUVE, GIUSTO CEDERE RONALDO?

08:10 - IL SALUTO DI RONALDO

Cristiano Ronaldo ha comunicato alla Juve di voler andare via, avrebbe già svuotato l'armadietto e oggi dovrebbe salutare i compagni di squadra alla Continassa. Quasi impossibile che sia presente domani contro l'Empoli.

08:00 - LA SITUAZIONE

La Juventus, nell'incontro con Mendes, ha chiesto 30 milioni di euro per il cartellino di Ronaldo, accettando al massimo di scendere a 25 milioni: non andrà via gratis. Il risparmio al lordo per i bianconeri sarebbe di una sessantina di milioni. Il Manchester City invece chiede a Mendes di liberare il giocatore a costo zero, offrendo un contratto comunque a cifre più basse di quanto oggi la Juve garantisce a Ronaldo.