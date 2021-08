Cristiano Ronaldo resta "solo" il Manchester City: frizioni con Jorge Mendes

STORICO AGENTE

Tra i due anche qualche momento di tensione: il giocatore non voleva arrivare in questa situazione a pochi giorni dalla chiusura del mercato

Cristiano Ronaldo nuovamente in direzione Manchester, anche se questa volta sarà l'azzurro dei Citizens e non il rosso dello United. Un trasferimento che avverrà nelle ultime, frenetiche, ore del calciomercato estivo, una situazione che complica i piani della Juventus ma che ha infastidito lo stesso attaccante. Non a caso, oltre alla tensione tra Jorge Mendes e dirigenza bianconera nell'incontro di ieri, diverse fonti riportano un certo fastidio anche tra CR7, che non voleva arrivare in questa situazione, e il suo storico agente. ansa

Oltre che nelle tempistiche, la delusione dell'attaccante si riscontra anche nel non poter scegliere: o il Manchester o la permanenza alla Juve. Per un giocatore come lui, che muove non solo equilibri tecnici-tattici, quasi un affronto. Una volta comunicata la decisione di lasciare l'Italia, e i segnali dati all'agente risalgono a diverse settimane fa (c'è chi giura fossero arrivati direttamente alla fine della scorsa stagione, prima di Euro 2020), Ronaldo avrebbe voluto più destinazioni da valutare: magari lo United a cui è rimasto affezionato, lo stesso Real Madrid in cui è tornato quell'Ancelotti con cui ha ottimi rapporti o addirittura il Psg per comporre una coppia da fantacalcio con Messi.

E invece il tour di Mendes in tutta Europa non ha partorito risultati, a parte l'interesse del City, tra l'altro a determinate condizioni (nessun pagamento del cartellino, ingaggio pià basso di quello percepito alla Juve) e con la difficoltà nel convincere Guardiola ad accettare un giocatore che non lo ha mai convinto dal punto di vista tattico. Poco male: per CR7 sarà una nuova sfida e presto tornerà il sereno anche con Mendes, non sarà certo l'estate 2021 a rovinare un rapporto così solido e duraturo.