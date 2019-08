Coutinho al Psg spinge Icardi alla Roma e Dybala... alla Juve

Philippe Coutinho può scatenare l'effetto domino. Il brasiliano è al centro della (complessa) trattativa Neymar-Barcellona ma Psg e blaugrana, ancora in cerca di un'intesa definitiva, sono d'accordo sull'inserimento dell'ex Liverpool. Se l'affare si concretizzasse, i transalpini abbandonerebbero di conseguenza la pista Dybala: una pessima notizia per la Juventus. I bianconeri speravano infatti di cedere l'attaccante ai Campioni di Francia per snellire il reparto offensivo e soprattutto andare poi all'assalto di Mauro Icardi, intenzionato ad aspettare i bianconeri ancora qualche giorno. Inter: l'ultimatum di Icardi

Così invece la Joya rischia di bloccare nuovamente (dopo il mancato approdo al Manchester United e al Tottenham) i piani della Signora, perché l'eventuale partenza di Mandzukic (sul croato si è fatto avanti il Borussia Dortmund) non basterebbe a reperire le risorse necessarie per Icardi.

Il centravanti nerazzurro, a questo punto, verrebbe inevitabilmente spinto verso la Roma: i giallorossi peraltro, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si sono irrigiditi con il Biscione per Edin Dzeko. Il bosniaco ora è valutato 25 milioni più bonus e inoltre i capitolini legherebbero il suo addio proprio all'arrivo di Icardi, anche se nelle ultime ore è spuntata l'idea Michy Batshuayi, belga del Chelsea.

Ci sarebbe solo una strada per 'impedire' l'incastro perfetto e accontentare Icardi, la cui prima scelta rimane Madama. E cioè dare vita a uno scambio tra l'ex capitano dell'Inter e Dybala (Dzeko in tal caso rimarrebbe nella Capitale con buona pace di Fonseca). I rapporti tra le due società sono al momento gelidi e tuttavia in viale della Liberazione non chiuderebbero affatto all'ipotesi. I piemontesi, al contrario, non vorrebbero assolutamente vedere la Joya alla corte di Conte: a Milano formerebbe infatti una coppia formidabile con Romelu Lukaku. Ma con Coutinho al Psg, Paratici non avrebbe molte opzioni a disposizione...