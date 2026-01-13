Chiesa, sostituzione al 60' e sorriso amaro: la Juve osserva interessata

L'episodio ha scatenato anche i tifosi del Liverpool. Federico è molto apprezzato ad Anfield e la sua gestione suscita parecchi malumori. Su X, qualcuno scive: "Detesto profondamente il trattamento che Arne Slot sta riservando a Federico Chiesa. Lavora sodo e merita molto di più dal suo allenatore, piuttosto che uscire al 60° minuto di una partita di FA Cup".