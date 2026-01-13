Logo SportMediaset

Aria di addio?

Chiesa, sostituzione al 60' e sorriso amaro: la Juve osserva interessata

L'attaccante è stato sostituito da Slot contro il Barnsley in FA Cup: anche i tifosi del Liverpool insorgono 

13 Gen 2026 - 11:44

Il futuro di Federico Chiesa è ancora un enigma tutto da risolvere. Mentre la Juventus studia la formula per provare a riportarlo a Torino, il Liverpool sceglie di mandarlo in campo ma quanto successo ieri sera potrebbe dire molto su quanto accadrà in questo mercato. 

Ad Anfield va in scena il terzo turno di FA Cup e i Reds affrontano il Barnsley, formazione che milita nella terza serie inglese. Gli uomini di Arne Slot si impongono con un netto 4-1 e Chiesa scende in campo dal primo minuto. Nonostante una prestazione giudicata positiva, il classe '97 viene fatto uscire al 60' per fare spazio a Ekitike. La reazione dell'azzurro dice tutto, soprattutto per come è avvenuta la sostituzione. 

Il tecnico olandese, infatti, lo chiama inizialmente per dargli qualche indicazione ma subito dopo il suo numero appare sulla lavagnetta del cambio. Chiesa lascia il campo incredulo e si accomoda in panchina con un sorriso amaro

L'episodio ha scatenato anche i tifosi del Liverpool. Federico è molto apprezzato ad Anfield e la sua gestione suscita parecchi malumori. Su X, qualcuno scive: "Detesto profondamente il trattamento che Arne Slot sta riservando a Federico Chiesa. Lavora sodo e merita molto di più dal suo allenatore, piuttosto che uscire al 60° minuto di una partita di FA Cup".

Insomma, ancora presto per tirare delle conclusioni: dopo ieri sera, però, l'avventura inglese dell'ex Juve e Fiorentina potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Bisogna solo sciogliere il nodo della formula: i bianconeri spingono per il prestito, i Reds per un trasferimento a titolo definitivo

