SU INSTAGRAM

L'attaccante bianconero ha voluto mandare un messaggio tramite i propri canali social, sullo sfondo ci sono Roma e Napoli. Ma attenzione al Milan

Juventus-Juventus Next Gen: poker della squadra di Motta allo Stadium



















































Prima vittoria per la Vecchia Signora dell'ex tecnico del Bologna nell’amichevole interna contro l’Under 23: 4-0 con Danilo che sblocca la gara con un rimpallo favorevole prima dei gol di Weah, Yildiz e Thuram 1 di 27 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Federico Chiesa manda un segnale forte e chiaro alla Juventus. All'indomani dell'amichevole vinta 4-0 con la Next Gen, l'attaccante della Juventus, fuori dai progetti bianconeri, ha pubblicato sul proprio account Instagram un post criptico con una foto di una sua esultanza con la maglia della Juve accompagnata da due pallini, uno bianco e uno nero. Un chiaro messaggio di amore per il club a sottolineare la volontà di restare in bianconero.

In attesa di capire quale sarà il proprio futuro, con la Juventus in cerca di un esterno, nelle ultime ore, stando a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport,(agente di Chiesa), dubbioso però per l'alto ingaggio richiesto (6 milioni di euro).restano comunque sullo sfondo, con le due. Non va esclusa, però, la possibilità (seppur remota) che, con la quale ha ancora un anno di contratto.

Vedi anche juventus La Juventus accelera per Todibo: proposto al Nizza un obbligo di riscatto più facile

QUANTO COSTA CHIESA ALLA JUVENTUS

Arrivato in bianconero nell'estate del 2020 per 40 milioni più 10 di bonus, Chiesa ha ancora un anno di contratto con la Juventus. Qualora non fosse venduto in questa sessione di mercato, e quindi rimanesse in bianconero fino al 30 giugno del 2025, considerando anche l'ingaggio dell'ex viola, di 5 milioni più bonus, per un altro anno Chiesa peserebbe sulle casse del club per circa 20 milioni di euro. Motivo per il quale Giuntoli deve cercare di venderlo a una cifra non inferiore ai 14 milioni e 285 mila euro: la richiesta iniziale era di 25 milioni, ma si potrebbe scendere anche a 20 milioni.