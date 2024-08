Juve, summit ok col Nizza per Todibo: parti più vicine, cambiano le condizioni per il riscatto

MANOVRE BIANCONERE

Giuntoli vuole regalare a tutti i costi il difensore a Thiago Motta e ha deciso di accontentare i francesi

Il summit andato in scena mercoledì ha avvicinato Jean-Clair Todibo alla Juventus. I bianconeri, perso Calafiori, si sono fiondati dritti sul centrale francese voluto da Motta che adesso è decisamente più vicino alla Continassa. Il dt Giuntoli, deciso ad accelerare i tempi, è andato incontro alle esigenze del Nizza cambiando le modalità dell'obbligo di riscatto. Un passo avanti importante per l'ex Barcellona, da settimane ormai promesso sposo dei piemontesi.

Vedi anche juventus La Juventus domina la gara in famiglia contro la Next Gen: festa bianconera a Torino

La formula dell'affare è chiara: prestito oneroso con obbligo di riscatto a quota 35 milioni di euro. Obbligo che scatterà non più in caso di qualificazione dei bianconeri alla Champions, bensì in base alle presenze di Todibo con la Vecchia Signora come scrive Alfredo Pedullà. Questa la proposta della Juventus che sembra aver convinto il Nizza a dire sì alla cessione del 24enne, da tre anni in forza ai rossoneri.

Nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca definitiva, con i bianconeri che potranno poi concentrarsi esclusivamente sui rinforzi da regalare a Thiago Motta per centrocampo e attacco. Ne arriverà almeno uno per reparto, con l'ingaggio di Koopmeiners che sembra sempre meno scontato. E c'è sempre da risolvere la querelle Chiesa.