Inter, Bonny: "Ho rifiutato diverse big per vestirmi in nerazzurro"

Ange-Yoan Bonny è soddisfatto di essere approdato all'Inter. L'ex attaccante del Parma ha spiegato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport come l'arrivo in nerazzurro fosse un sogno: "Diverse squadre mi volevano, ma non ho avuto dubbi: quando ti cerca l’Inter non ci pensi due volte. Questo club era ciò che desideravo, qui volevo vivere il mio sogno da bambino. Appena ho firmato, ho pubblicato sui social una foto di me piccolo in maglia nerazzurra: era destino. Quella fu la prima maglia che mia madre mi comprò a sei anni, ci sono legato per la vita. E poi questo è un club molto francese, visti i campioni che ha avuto".