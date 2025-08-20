Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Inter, Bonny: "Ho rifiutato diverse big per vestirmi in nerazzurro"

20 Ago 2025 - 09:23
© IPA

© IPA

Ange-Yoan Bonny è soddisfatto di essere approdato all'Inter. L'ex attaccante del Parma ha spiegato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport come l'arrivo in nerazzurro fosse un sogno: "Diverse squadre mi volevano, ma non ho avuto dubbi: quando ti cerca l’Inter non ci pensi due volte. Questo club era ciò che desideravo, qui volevo vivere il mio sogno da bambino. Appena ho firmato, ho pubblicato sui social una foto di me piccolo in maglia nerazzurra: era destino. Quella fu la prima maglia che mia madre mi comprò a sei anni, ci sono legato per la vita. E poi questo è un club molto francese, visti i campioni che ha avuto". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Garnacho dallo United al Chelsea: i tifosi lo "cancellano" da Old Trafford

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, poi niente U23 ma allenamenti con la squadra

Il City spara alto per Ederson e rallenta Donnarumma: il Galatasaray valuta Sommer

Dybala, intrigo in famiglia. La moglie: "Se il Boca chiama...". Ma Paulo smentisce: "Resto a Roma"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:05
Como, ufficiale la cessione di Abildgaard alla Sampdoria
10:01
Atalanta: Krstovic atteso nel tardo pomeriggio
09:23
Inter, Bonny: "Ho rifiutato diverse big per vestirmi in nerazzurro"
08:59
Milan, l'Atalanta fa sul serio per Musah
23:30
Bologna, scatto Rowe: accordo con il calciatore, si tratta col Marsiglia