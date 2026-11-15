IL CASO

Juve, emergenza senza fine: slitta il rientro di Yildiz previsto a metà dicembre

Il fantasista turco non potrà essere a disposizione di Spalletti prima di fine anno

15 Nov 2026 - 09:19
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Ha dato a tutti appuntamento a dicembre, Kenan Yıldız. Restava da capire quando. Secondo la Stampa non è così tanto sicuro che sia a metà del mese. Si prevedeva il 14 nella gara con il Monza ma sembra che sia un'ipotesi troppo ottimistica, così come la giornata successiva, quella prima di Natale, nella delicatissima partita con la Roma. Potrebbe non essere ancora pronto o, secondo la logica, potrebbe essere risparmiato per il tour de force di inizio anno, quando, in una settimana, ci saranno in sequenza Bologna, il derby e l’Inter. Per allora sarà chiaro quale potrà essere il futuro stagionale bianconero, ma è chiaro che c'è una Juve con Yildiz e una senza. 

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Senza c'è una squadra che è a 11 punti dalla vetta e a 8 dalle posizioni Champions. Durante la sosta Spalletti potrà recuperare Conceiçao e Nico Gonzalez, cosa che gli consentirà di continuare a sperimentare fino al momento in cui potrà finalmente far girare la sua Juve intorno alla fantasia del turco. Per ora ci si dovrà limitare a sfruttare le fasce e affinare la convivenza tra Woltemade e Kolo Muani. La trequarti è stato il punto dolente dell'inizio della stagione e il rientro di Nico, adattato nel ruolo fino allo stop, potrà essere solo un palliativo fino al rientro di Kenan.

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