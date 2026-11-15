Juve, emergenza senza fine: slitta il rientro di Yildiz previsto a metà dicembre

Ha dato a tutti appuntamento a dicembre, Kenan Yıldız. Restava da capire quando. Secondo la Stampa non è così tanto sicuro che sia a metà del mese. Si prevedeva il 14 nella gara con il Monza ma sembra che sia un'ipotesi troppo ottimistica, così come la giornata successiva, quella prima di Natale, nella delicatissima partita con la Roma. Potrebbe non essere ancora pronto o, secondo la logica, potrebbe essere risparmiato per il tour de force di inizio anno, quando, in una settimana, ci saranno in sequenza Bologna, il derby e l’Inter. Per allora sarà chiaro quale potrà essere il futuro stagionale bianconero, ma è chiaro che c'è una Juve con Yildiz e una senza.