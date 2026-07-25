Openda lascia la Juventus: è fatta per il passaggio al Lione

Lois Openda lascia la Juventus. Dopo una sola stagione in bianconero, l'ex attaccante del Lipsia tornerà in Francia e lo farà con la maglia del Lione. Infatti, dopo i contatti degli scorsi giorni, è stato trovato l'accordo tra i bianconeri e il club francese con il calciatore che si trasferirà con la formula del prestito secco oneroso (3,5 milioni di euro).