Openda lascia la Juventus: è fatta per il passaggio al Lione

Lois Openda lascia la Juventus. Dopo una sola stagione in bianconero, l'ex attaccante del Lipsia tornerà in Francia e lo farà con la maglia del Lione. Infatti, dopo i contatti degli scorsi giorni, è stato trovato l'accordo tra i bianconeri e il club francese con il calciatore che si trasferirà con la formula del prestito secco oneroso (3,5 milioni di euro).
Prima, però, l'amichevole di questa sera con lo Standard Liegi, per la quale è stato convocato da Luciano Spalletti. Difficile, però, vederlo scendere in campo. Nell'ultima stagione, Openda ha collezionato 34 presenze complessive segnando 2 reti. La scorsa estate il 26enne era arrivato dal Lipsia con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 45 milioni di euro.