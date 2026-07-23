Juve, il Dibu non si sblocca: Carnevali chiede informazioni per Suzuki e Trubin

Juve, la divisa away è un omaggio al passato: torna il rosa FOTO
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La ricerca del nuovo portiere della Juventus rischia di trasformarsi in un'autentica telenovela. Come ormai noto, i bianconeri hanno deciso di non puntare più su Michele Di Gregorio per la prossima stagione e hanno individuato Emiliano Martinez come nuovo titolare tra i palli. La trattativa con l'Aston Villa, però, non si sblocca e ora Carnevali potrebbe scegliere di virare definitivamente su altri obiettivi.
Le alternative sul taccuino dell'ex dirigente del Sassuolo sono essenzialmente due. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Juve avrebbe chiesto informazioni per Anatoliy Trubin e Zion Suzuki. Il portiere del Benfica va in scadenza nel 2028, mentre il classe 2002 del Parma nel 2029. Il valore di entrambi si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro.
Il Dibu, comunque, resta l'obiettivo principale ed è il favorito di mister Spalletti. L'operazione con il club di Birmingham però non decolla e gli inglesi continuano a chiedere oltre 10 milioni di euro, cifra considerata troppo elevata dai bianconeri vista l'età dell'argentino (34 anni a settembre). Sullo sfondo restano anche le ipotesi Vicario e Milinkovic-Savic. L'azzurro non è stato convocao da De Zerbi per la tournée del Tottenham, mentre il serbo è uno dei profili in uscita dal Napoli.
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