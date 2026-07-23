Juve, il Dibu non si sblocca: Carnevali chiede informazioni per Suzuki e Trubin

Il Dibu, comunque, resta l'obiettivo principale ed è il favorito di mister Spalletti. L'operazione con il club di Birmingham però non decolla e gli inglesi continuano a chiedere oltre 10 milioni di euro, cifra considerata troppo elevata dai bianconeri vista l'età dell'argentino (34 anni a settembre). Sullo sfondo restano anche le ipotesi Vicario e Milinkovic-Savic. L'azzurro non è stato convocao da De Zerbi per la tournée del Tottenham, mentre il serbo è uno dei profili in uscita dal Napoli.