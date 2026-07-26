Juve, Openda conferma l'addio: "Pronto al trasferimento, voglio tornare a giocare e segnare"

26 Lug 2026 - 10:16
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Lois Openda conferma l'addio alla Juventus, direzione Lione. L'attaccante ha parlato a Dazn Belgio a margine dell'amichevole che i bianconeri hanno giocato contro lo Standard Liegi, che il classe 2000 non ha disputato proprio perché in procinto di trasferirsi in Francia: "Sto molto bene, mi sto preparando a un trasferimento e oggi non volevamo prenderci rischi. Per me sarà importante ritrovare minutaggio, ho voglia di tornare a giocare a calcio, di fare gol. La stagione scorsa non è andata bene, ma voglio trovare un posto dove posso esprimermi e avere spazio anche in nazionale".

Openda è tornato nella sua città natale, Liegi: "Sempre un piacere tornare qui, dove sono diventato grande e ho giocato da piccolo. Un piacere vedere queste due squadre affrontarsi, anche se avrei preferito essere in campo". Il suo futuro? "Penso che tra qualche giorno sapremo dove giocherò, di sicuro in un ambiente bello".

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«Sto molto bene. Mi sto preparando a un trasferimento, oggi non si volevano prendere rischi. Abbiamo voluto preservarmi. Sono qui per stare con la squadra e per assistere a un bel match. Sarà importare ritrovare minutaggio. Ho voglia di tornare a giocare a calcio, di fare gol. Sfortunatamente la stagione scorsa non è andata bene. Per me è importante trovare un posto dove posso esprimermi e avere spazio anche per ritrovare la Nazionale»

Il legame con Liegi e gli indizi sul nuovo club

Per Openda, assistere alla sfida da spettatore nella sua città natale ha risvegliato ricordi legati all’infanzia e ai suoi esordi nel grande calcio:

«Ritorno a Liegi? È sempre un piacere tornare qui. È qui che sono diventato grande, è qui che ho giocato quando ero piccolo. È un piacere per me vedere queste due squadre affrontarsi, anche se avrei preferito essere in campo».

In chiusura d’intervista, il centravanti non si è sbilanciato del tutto sui dettagli contrattuali, lanciando tuttavia chiari indizi cromatici e geografici sul suo imminente futuro:

«Nuovo club? Penso che lo sapremo tra qualche giorno, ma sarà un bell’ambiente».

«In Francia? Sì può essere in Francia come altrove».

«Blu e bianco? C’è del bianco, in ogni caso».

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lois openda

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