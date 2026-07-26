Juve, Openda conferma l'addio: "Pronto al trasferimento, voglio tornare a giocare e segnare"

Lois Openda conferma l'addio alla Juventus, direzione Lione. L'attaccante ha parlato a Dazn Belgio a margine dell'amichevole che i bianconeri hanno giocato contro lo Standard Liegi, che il classe 2000 non ha disputato proprio perché in procinto di trasferirsi in Francia: "Sto molto bene, mi sto preparando a un trasferimento e oggi non volevamo prenderci rischi. Per me sarà importante ritrovare minutaggio, ho voglia di tornare a giocare a calcio, di fare gol. La stagione scorsa non è andata bene, ma voglio trovare un posto dove posso esprimermi e avere spazio anche in nazionale".