Como, manca ancora l'intesa col Chelsea su Chalobah: si valutano altri profili

Il matrimonio tra il Como e Trevoh Chalobah ancora "non s'ha da fare". I lariani stanno continuando a spingere per trovare un'intesa con gli inglesi. A far ben sperare il club lombardo era stato l'abbassamento delle pretese dei Blues che da 35 milioni fissi hanno fatto filtrare di poter accettare la stessa cifra ma comprensiva di bonus facili. L'offerta del Como però è ferma a 25+5, ancora non abbastanza per ottenere la luce verde del Chelsea. E allora Fabregas e i suoi dirigenti hanno iniziato a guardarsi intorno: non è da escludere che i lombardi possano virare su un altro difensore. Nelle scorse settimane si era parlato molto di Davinson Sánchez ma il colombiano del Gala non è l'unico centrale sulla lista del ds Ludi.