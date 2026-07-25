Juve, volata a due per la porta tra Suzuki e Vicario. Diomande verso il Real riapre la pista Brahim Diaz

Se l'affare per il gioiello ivoriano dovesse andare in porto, in casa dei Blancos si aprirebbe inevitabilmente un grande affollamento nel reparto offensivo. Un buco finanziario e tattico che potrebbe liberare Brahim Diaz. La Juventus sarebbe felice e prontissima a tentare l'affondo per regalare a Spalletti il fantasista ex Milan per un nuovo, stellare attacco. Tuttavia, la strada è in salita: Brahim gode della stima incondizionata di José Mourinho e della società merengue, e il giocatore marocchino al momento ha espresso la chiara volontà di voler rimanere al Santiago Bernabeu. La Juve resta alla finestra: se il mercato insegna qualcosa, è che le cose possono cambiare in un battito di ciglia.