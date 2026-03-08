Spalletti ha bisogno di un po' di Juve in più e del ritorno di Vlahovic per andare in Champions

I numeri di Jonathan David non lasciano spazio alle interpretazioni. In questo campionato, 26 partite disputate con 5 gol e 4 assist. Ma 4 di quei 5 gol sono arrivati concentrati in meno di un mese, dal 6 gennaio al 1° febbraio. Da quel 1° febbraio, 0 gol e 0 assist. È vero che anche Yildiz è rimasto a digiuno di gol e assist dal 25 gennaio alla partita con il Pisa, ma è anche vero che dal punto di vista visivo, il turco ha sempre dato l’impressione di partecipare con assiduità alle manovre offensive della Juve, David è sempre apparso un estraneo nel gruppo. Per non parlare di Openda, che ha rappresentato la più grossa delusione di questa stagione in casa bianconera. Boga invece ha capito subito cosa voleva Spalletti da lui e adesso si candida per avere più spazio.