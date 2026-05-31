Icardi alla Juventus, ritorno di fiamma: Spalletti ci pensa per il dopo Vlahovic

E allora, secondo La Stampa, resta sullo sfondo proprio Icardi anche perché potrebbero servire due innesti in avanti: a parametro zero e con una conoscenza pregressa della Serie A, sarebbe un profilo perfetto per completare il reparto. I dissapori con Spalletti, legati ai tempi dell'Inter, erano già stati archiviati, d'altronde, come aveva dimostrato l'interesse nello scorso gennaio.