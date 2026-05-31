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Icardi alla Juventus, ritorno di fiamma: Spalletti ci pensa per il dopo Vlahovic

Mauro Icardi si svincola dal Galatasaray e spunta per l'attacco della Juventus. Spalletti valuta l'argentino insieme a Kolo Muani e Mateta

31 Mag 2026 - 10:39
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Mauro Icardi alla Juventus: sarà la volta buona? Dopo la "suggestione" (per usare le parole di Chiellini) di gennaio, tornano a suonare le sirene di mercato a casa dell'argentino, che tra un mese si potrebbe svincolare dal Galatasaray con cui ha anche abbozzato qualche discorso sul rinnovo. L'ex capitano dell'Inter non è la prima scelta bianconera nel caso dovesse partire Dusan Vlahovic, per il quale si spera comunque ancora nel prolungamento, ma rientra nella lista stilata da Luciano Spalletti per avere una prima punta di assoluta garanzia.

I nomi per l'attacco Juve

 Praticamente sfumato il sogno Lewandowski, il primo nome valutato in casa Juve è quello di Randall Kolo Muani, che rientrerà al Psg dal prestito al Tottenham, che tornerebbe volentieri a Torino anche se i campioni d'Europa chiedono 40 milioni di euro. Attenzione anche al ritorno di fiamma per Jean-Philippe Mateta, già vicino alla Serie A (piaceva pure al Milan) nel mercato invernale, ma la vittoria della Conference League col Crystal Palace e la qualificazione ai Mondiali 2026 potrebbe aprire un'asta.

Icardi andrà alla Juve?

 E allora, secondo La Stampa, resta sullo sfondo proprio Icardi anche perché potrebbero servire due innesti in avanti: a parametro zero e con una conoscenza pregressa della Serie A, sarebbe un profilo perfetto per completare il reparto. I dissapori con Spalletti, legati ai tempi dell'Inter, erano già stati archiviati, d'altronde, come aveva dimostrato l'interesse nello scorso gennaio.

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© Getty Images | Michele Di Gregorio (15 milioni), su di lui c'è l'Atalanta
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