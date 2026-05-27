Juve, Bremer non è incedibile e può lasciare: ci pensano Premier e Bayern. Il prezzo e la posizione del difensore

Lo stesso brasiliano, chiamato a essere protagonista al prossimo Mondiale, vedrebbe di buon grado un passaggio in Premier League: una ghiotta opportunità per provare a vincere qualcosa e soprattutto per alzare ulteriormente l'ingaggio adesso pari a 5 milioni di euro. Sulle tracce dell'ex Torino ci sono sicuramente Liverpool e Manchester United. Fuori dall'Inghilterra ci sta pensando anche il Bayern Monaco: quest'ultimo potrebbe tentare l'assalto nelle prossime settimane, magari sacrificando quel Kim che piace tanto a Spalletti. Difficile invece ipotizzare una permanenza in Italia di Bremer: l'Inter sta cercando un difensore di livello ma il costo del cartellino del 29enne è considerato fuori dai parametri dei Campioni d'Italia.