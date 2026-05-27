Juve, Bremer non è incedibile e può lasciare: ci pensano Premier e Bayern. Il prezzo e la posizione del difensore
I bianconeri potrebbero arrivare a incassare fino a 50 milioni di euro: Comolli è stato chiaro sul mercato bianconero
Comolli è stato chiaro: senza la Champions League la Juventus dovrà vendere qualche calciatore in più del previsto. Tra gli indiziati c'è Bremer, dal 2022 alla Continassa e in scadenza nel 2029 con la Vecchia Signora. Il centrale ha mercato all'estero e garantirebbe un buon incasso (anche 50 milioni di euro se si scatenasse un'asta): Spalletti lo ritiene un elemento importante ma di certo non è intenzionato ad alzare una barricata nel caso arrivasse un'offerta adeguata. Insomma al giusto prezzo Bremer può salutare.
Lo stesso brasiliano, chiamato a essere protagonista al prossimo Mondiale, vedrebbe di buon grado un passaggio in Premier League: una ghiotta opportunità per provare a vincere qualcosa e soprattutto per alzare ulteriormente l'ingaggio adesso pari a 5 milioni di euro. Sulle tracce dell'ex Torino ci sono sicuramente Liverpool e Manchester United. Fuori dall'Inghilterra ci sta pensando anche il Bayern Monaco: quest'ultimo potrebbe tentare l'assalto nelle prossime settimane, magari sacrificando quel Kim che piace tanto a Spalletti. Difficile invece ipotizzare una permanenza in Italia di Bremer: l'Inter sta cercando un difensore di livello ma il costo del cartellino del 29enne è considerato fuori dai parametri dei Campioni d'Italia.