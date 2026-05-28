Non solo Alisson: la Juve punta i fari su Nübel per blindare la porta del futuro

Il nome sul taccuino di Comolli è quello di Alexander Nübel. Di proprietà del Bayern Monaco e reduce da un'ottima stagione in prestito allo Stoccarda, il classe '96 è ormai pronto al definitivo salto di qualità. La situazione del portiere tedesco è legata a doppio filo anche alle dinamiche della sua nazionale: la forte concorrenza interna con Neur in vista del Mondiale rischia di relegarlo a un ruolo di secondo piano. Situazione che potrebbe ripetersi quasi certamente al Bayern, con il rinnovo della leggenda tedesca che ha escluso a breve la titolarità sia a Nubel che all'attuale secondo del Bayern Jonas Urbig.