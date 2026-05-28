Non solo Alisson: la Juve punta i fari su Nübel per blindare la porta del futuro

La Juventus continua a scandagliare il mercato per assicurarsi un nuovo portiere. Sebbene il sogno prioritario risponda al nome di Alisson Becker, arrivare al brasiliano del Liverpool si sta rivelando più difficile del previsto. I Reds fanno muro e non sembrano avere intenzione di privarsi dell'ex Roma, costringendo di fatto la dirigenza bianconera a virare con decisione su profili alternativi ma comunque di spessore.
In quest'ottica, sebbene sia stato sondato il terreno per il georgiano Giorgi Mamardashvili per un ipotetico prestito, la pista che sta decisamente prendendo quota nelle ultime ore porta dritta in Bundesliga.
Il nome sul taccuino di Comolli è quello di Alexander Nübel. Di proprietà del Bayern Monaco e reduce da un'ottima stagione in prestito allo Stoccarda, il classe '96 è ormai pronto al definitivo salto di qualità. La situazione del portiere tedesco è legata a doppio filo anche alle dinamiche della sua nazionale: la forte concorrenza interna con Neur in vista del Mondiale rischia di relegarlo a un ruolo di secondo piano. Situazione che potrebbe ripetersi quasi certamente al Bayern, con il rinnovo della leggenda tedesca che ha escluso a breve la titolarità sia a Nubel che all'attuale secondo del Bayern Jonas Urbig.
Proprio per questi motivi la prospettiva di sbarcare a Torino accenderebbe l'entusiasmo del giocatore. All'ombra della Mole, Nübel avrebbe la garanzia di quella continuità di impiego ad alti livelli che va cercando per consacrarsi definitivamente.