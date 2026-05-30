Napoli, De Bruyne: "Se resto? Devo parlare con il club"

30 Mag 2026 - 23:13
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"Se rimango al Napoli? Ho ancora un anno di contratto, ma voglio avere un colloquio con la società. L'anno scorso sono state dette certe cose, tipo 'giocheremo in un certo modo, faremo questo e quello', ma poi poco di tutto questo si è concretizzato, e questo chiaramente dispiace. Credo sia importante avere un confronto sul modo di giocare, quest'anno ho capito che il modo di giocare per me conta molto". Così il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne in un'intervista al portale belga Het Nieuwsblad.

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