Juventus, per il mercato servono 70 milioni: ecco chi potrebbe partire

© Getty Images | Michele Di Gregorio (15 milioni), su di lui c'è l'Atalanta
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La mancata qualificazione alla prossima Champions League, con conseguente perdita a livello economico, costringerà la Juventus a mettere sul mercato alcuni dei suoi giocatori migliori. Da Bremer a Thuram, ecco chi potrebbe lasciare Torino per dare respiro alle casse del club bianconero.