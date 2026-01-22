Juventus, blitz del ds Ottolini a Istanbul per En-Nesyri. Bianconeri avanti sulla concorrenza

Il nuovo dirigente si muove anche sul fronte dei rinnovi: distanza nella trattativa con McKennie, ma si apre uno spiragliodi Paolo Borella
Juventus, il blitz per Youssef En-Nesyri è servito. Accellerata decisa per l'attaccante marocchino in casa bianconera, tanto che il direttore sportivo Marco Ottolini si è recato in prima persona a Istanbul per sbloccare la situazione con il Fenerbahce.
Il 28enne reduce dalla finale di Coppa d'Africa persa contro il Senegal ora diventa l'obiettivo primario per il mercato della Juventus, che cerca una punta per tamponare l'assenza di Dusan Vlahovic, ma soprattutto vorrebbe testare un nuovo profilo a lungo termine in vista dell'addio sempre più probabile del serbo, in scadenza di contratto in estate.
Ottolini sbarca in Turchia forte dei passi in avanti nella trattativa, che vede la Juventus avanti rispetto alla concorrenza. Pronta ad essere alzata anche l'offerta al Fenerbahce, che apre all'uscita di En-Nesyri, ma deve essere convinta sulle cifre del prestito da qui al termine della stagione e poi dell'eventuale diritto di riscatto. Per ora si discute su un pacchetto totale da circa 20 milioni di euro, anche se il club turco chiede di più.
La sterzata sul classe 1997 è arrivata anche a causa delle difficoltà per arrivare a Jean-Philippe Mateta. Per quanto l'attaccante francese abbia espresso il desiderio di lasciare il Crystal Palace, il club londinese non vorrebbe privarsi di un pezzo pregiato a metà stagione a meno di offerte irrinunciabili. Non ritenuta tale quella della Juventus da 2,5 milioni di euro per il prestito oneroso, con obbigo di riscatto fissato a 30,5 milioni ma legato alla qualificazione dei bianconeri in Champions League.
Juventus intanto attiva anche sul fronte rinnovi, dove torna d'attualità il tema relativo a Weston McKennie, in scadenza a giugno 2026. La dirigenza ha fatto passi concreti per trattenere il centrocampista americano: al momento c'è ancora distanza fra richiesta e offerta, ma la partita è tutt'altro che chiusa.