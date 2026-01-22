Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
MANOVRE BIANCONERE

Juventus, blitz del ds Ottolini a Istanbul per En-Nesyri. Bianconeri avanti sulla concorrenza

Il nuovo dirigente si muove anche sul fronte dei rinnovi: distanza nella trattativa con McKennie, ma si apre uno spiraglio 

di Paolo Borella
22 Gen 2026 - 13:39

Juventus, il blitz per Youssef En-Nesyri è servito. Accellerata decisa per l'attaccante marocchino in casa bianconera, tanto che il direttore sportivo Marco Ottolini si è recato in prima persona a Istanbul per sbloccare la situazione con il Fenerbahce

Il 28enne reduce dalla finale di Coppa d'Africa persa contro il Senegal ora diventa l'obiettivo primario per il mercato della Juventus, che cerca una punta per tamponare l'assenza di Dusan Vlahovic, ma soprattutto vorrebbe testare un nuovo profilo a lungo termine in vista dell'addio sempre più probabile del serbo, in scadenza di contratto in estate.

Ottolini sbarca in Turchia forte dei passi in avanti nella trattativa, che vede la Juventus avanti rispetto alla concorrenza. Pronta ad essere alzata anche l'offerta al Fenerbahce, che apre all'uscita di En-Nesyri, ma deve essere convinta sulle cifre del prestito da qui al termine della stagione e poi dell'eventuale diritto di riscatto. Per ora si discute su un pacchetto totale da circa 20 milioni di euro, anche se il club turco chiede di più. 

La sterzata sul classe 1997 è arrivata anche a causa delle difficoltà per arrivare a Jean-Philippe Mateta. Per quanto l'attaccante francese abbia espresso il desiderio di lasciare il Crystal Palace, il club londinese non vorrebbe privarsi di un pezzo pregiato a metà stagione a meno di offerte irrinunciabili. Non ritenuta tale quella della Juventus da 2,5 milioni di euro per il prestito oneroso, con obbigo di riscatto fissato a 30,5 milioni ma legato alla qualificazione dei bianconeri in Champions League.

Juventus intanto attiva anche sul fronte rinnovi, dove torna d'attualità il tema relativo a Weston McKennie, in scadenza a giugno 2026. La dirigenza ha fatto passi concreti per trattenere il centrocampista americano: al momento c'è ancora distanza fra richiesta e offerta, ma la partita è tutt'altro che chiusa

mercato
en-nesyri
juventus
jean-philippe mateta
weston mckennie

Ultimi video

01:00
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

01:52
Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

00:22
"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

00:52
DICH PISILLI SU MERCATO DICH

Pisilli: "Mercato? No, sono focalizzato sulla Roma"

01:44
Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

01:38
Calciomercato live

Calciomercato live

00:10
MCH FABBIAN ARRIVO ALLA FIORENTINA 20/1 MCH

Fiorentina, Fabbian è arrivato al Viola Park: ora visite e firma

00:50
Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

01:00
Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

01:17
Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

01:01
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:07
Il calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime della giornata

01:20
Milan e Roma, il mercato

Il mercato di Milan e Roma

00:55
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO NAPOLI 19/1 SRV

Il mercato del Napoli: obiettivo En-Nesyri, per Lucca ipotesi Pisa

01:00
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Calciomercato live

CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

"Ci serve un centrocampista. Stipendio? 1 milione". L'incredibile annuncio di lavoro dalla Saudi Pro League

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:29
Fiorentina, Dzeko allo Schalke 04: "Le cose non sono andate come avremmo voluto"
12:34
Posch saluta la Serie A: il Como lo riscatta e lo manda in prestito al Mainz
12:26
Cremonese, ufficiale: Lordkipanidze in prestito alla Carrarese
11:52
Accordo totale Al Sadd-Romagnoli: i qatarioti aspettano solo l'ultimo ok della Lazio
11:25
Cremonese, ci siamo per Marianucci: manca solo il sì del Napoli