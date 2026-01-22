La Juve su En-Nesyri: il bomber coraggioso e implacabile con l'Italia nel destino

Nel 2024, José Mourinho l’ha voluto con tutte le sue forze al Fenerbahce e alla fine l’operazione è andata in porto, per circa 20 milioni di euro. Ovviamente nella Super Lig turca il bomber marocchino non ha smentito le sue capacità realizzative: 20 gol in 24 partite nella passata stagione, 7 in 15 partite quest’anno. Nell’ultimo periodo ha saltato diverse gare perché era impegnato con la sua Nazionale nella Coppa d’Africa, persa come tutti sanno nell’assurda finale contro il Senegal. Stranamente non ha realizzato nemmeno un gol in questo torneo, mentre ai Mondiali del 2022 è andato a segno due volte contro Canada e Portogallo, contribuendo alla bellissima cavalcata della sua squadra giunta fino alla semifinale. In totale, 25 reti segnate nelle 92 partite giocate. In definitiva, En-Nesyri è uno che i gol li ha sempre saputi fare, sia nei campionati nazionali sia in campo internazionale. Spalletti ora ha due auguri da fare a sé stesso: che il giocatore arrivi alla svelta e che soprattutto… continui a segnare così.