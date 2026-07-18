Inter, per Spence si fa dura: le richieste del Tottenham complicano l'operazione

Anche la via che porta a Spence dunque si fa sempre più stretta. Il calciatore a Londra gioca a sinistra ma, da destro di piede, preferisce agire sulla destra. Corsia che, al Tottenham, è appannaggio di Pedro Porro. Per questo Spence ha dato totale apertura all'Inter: l'inglese è entusiasta della prospettiva di essere protagonista e di poter giocare nel suo ruolo preferito. Gli Spurs però sul mercato sono storicamente ossi duri: o si offre quanto richiesto o il giocatore non viene ceduto. Una politica sui trasferimenti esemplificata dal caso Bergvall. Per il giovane centrocampista svedese, chiuso dagli arrivi di Tonali e Mateus Fernandes per circa 200 milioni, sono arrivate già offerte superiori ai 50 milioni. L'ultima del Newcastle toccava i 55: per il Tottenham non ancora abbastanza. E c'è da aspettarsi che anche per Spence l'atteggiamento sia lo stesso: un atteggiamento che potrebbe spingere l'Inter a virare sul quarto esterno nel giro di un mese.