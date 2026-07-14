Inter, nei discorsi per Spence spunta Romero. A centrocampo il "pallino" Kovacic

I migliori giocatori in scadenza nel 2027: da Foden e Vinicius a Van Dijk
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Il Tottenham avrebbe proposto il Cuti nei discorsi per l'esterno inglese. Offerto anche Kovacic per cui Ausilio ha un debole: "Calciatore su cui avrei costruito per almeno 10-15 anni"
Una sessione di mercato che, giorno dopo giorno, si sta rivelando sempre più complicata. L'Inter procede in questa sessione estiva provando a schivare gli ostacoli. A fine campionato il piano operativo dei nerazzurri sembrava chiaro: prima Palestra e Solet, poi, una volta ceduti gli esuberi (da Frattesi ad Asllani e Pavard), assalto a Curtis Jones. A metà luglio però la situazione sembra molto meno lineare del previsto: l'esterno dell'Atalanta è finito al Chelsea, i contatti per il centrale dell'Udinese congelati e Iraola, neo tecnico dei Reds, ha dichiarato di contare sul centrocampista inglese.
Così Ausilio e Marotta hanno dovuto iniziare a sondare le alternative. L'alternativa a Palestra era stata trovata in Anan Khalaili, salvo poi doversi arrendere alla mancata concessione dell'idoneità sportiva. Così per l'eredità di Dumfries in prima posizione è salito Djed Spence. I vertici nerazzurri hanno provato a farsi un'idea dei costi dell'operazione con il Tottenham: il prezzo del 25enne che sta brillando al Mondiale con l'Inghilterra cresce partita dopo partita. Nei discorsi con gli Spurs però, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, sarebbe uscito il nome di Cristian Romero. Il centrale argentino è in uscita dal club del Nord di Londra dopo l'acquisto di Jan Paul van Hecke dal Brighton per 60 milioni. I costi non sono bassi ma il profilo del Cuti combacia a pieno con le esigenze dei nerazzurri, alla ricerca di un centrale marcatore di livello dopo l'addio di Acerbi e De Vrij. Romero, a 28 anni, avrebbe esperienza e qualità per alzare il livello della retroguardia nerazzurra.
Nel frattempo, come detto, non si registrano passi avanti per Curtis Jones, pur rimanendo vivi i contatti: i nerazzurri continuano l'inseguimento ormai da mesi. Le offerte fin ora recapitate non hanno convinto il Liverpool a lasciar andare il suo centrocampista, in scadenza nel 2027. E allora, anche in questo caso, si inizia a pensare a possibili alternative. Una potrebbe essere rappresentata dal ritorno di Mateo Kovacic. Il croato è in uscita dal Manchester City (anche a lui rimane un solo anno di contratto) e tornerebbe a Milano molto volentieri: il suo agente l'ha proposto ai nerazzurri. Ausilio è da sempre un suo grande fan e qualche settimana fa aveva ne parlava così a Supernova podcast: "L’avevamo preso a 18 anni, sembrava essere un calciatore su cui costruire l’Inter per almeno 10-15 anni, ti leghi a un giocatore così. Era un ragazzo fantastico, un ragazzo veramente incredibile. L’offerta fu buona e, ripeto, le necessità del club era vendere. Poi ha fatto una carriera pazzesca. Ha vinto Champions ovunque.". Chissà che il prossimo passo di questa carriera non possa essere un ritorno in nerazzurro.
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