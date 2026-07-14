MANOVRE NERAZZURRE

Inter, nei discorsi per Spence spunta Romero. A centrocampo il "pallino" Kovacic

Il Tottenham avrebbe proposto il Cuti nei discorsi per l'esterno inglese. Offerto anche Kovacic per cui Ausilio ha un debole: "Calciatore su cui avrei costruito per almeno 10-15 anni"

14 Lug 2026 - 21:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Una sessione di mercato che, giorno dopo giorno, si sta rivelando sempre più complicata. L'Inter procede in questa sessione estiva provando a schivare gli ostacoli. A fine campionato il piano operativo dei nerazzurri sembrava chiaro: prima Palestra e Solet, poi, una volta ceduti gli esuberi (da Frattesi ad Asllani e Pavard), assalto a Curtis Jones. A metà luglio però la situazione sembra molto meno lineare del previsto: l'esterno dell'Atalanta è finito al Chelsea, i contatti per il centrale dell'Udinese congelati e Iraola, neo tecnico dei Reds, ha dichiarato di contare sul centrocampista inglese. 

Leggi anche
Curtis Jones

Inter, intoppo anche per Jones. Iraola mette la sbarra: "Un grande, voglio trattenerlo"

Spance e Romero

 Così Ausilio e Marotta hanno dovuto iniziare a sondare le alternative. L'alternativa a Palestra era stata trovata in Anan Khalaili, salvo poi doversi arrendere alla mancata concessione dell'idoneità sportiva. Così per l'eredità di Dumfries in prima posizione è salito Djed Spence. I vertici nerazzurri hanno provato a farsi un'idea dei costi dell'operazione con il Tottenham: il prezzo del 25enne che sta brillando al Mondiale con l'Inghilterra cresce partita dopo partita. Nei discorsi con gli Spurs però, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, sarebbe uscito il nome di Cristian Romero. Il centrale argentino è in uscita dal club del Nord di Londra dopo l'acquisto di Jan Paul van Hecke dal Brighton per 60 milioni. I costi non sono bassi ma il profilo del Cuti combacia a pieno con le esigenze dei nerazzurri, alla ricerca di un centrale marcatore di livello dopo l'addio di Acerbi e De Vrij. Romero, a 28 anni, avrebbe esperienza e qualità per alzare il livello della retroguardia nerazzurra.

Leggi anche

Rocchi e la frode sportiva: la Procura di Milano è divisa sulla richiesta di archiviazione

Kovacic di ritorno?

 Nel frattempo, come detto, non si registrano passi avanti per Curtis Jones, pur rimanendo vivi i contatti: i nerazzurri continuano l'inseguimento ormai da mesi. Le offerte fin ora recapitate non hanno convinto il Liverpool a lasciar andare il suo centrocampista, in scadenza nel 2027. E allora, anche in questo caso, si inizia a pensare a possibili alternative. Una potrebbe essere rappresentata dal ritorno di Mateo Kovacic. Il croato è in uscita dal Manchester City (anche a lui rimane un solo anno di contratto) e tornerebbe a Milano molto volentieri: il suo agente l'ha proposto ai nerazzurri. Ausilio è da sempre un suo grande fan e qualche settimana fa aveva ne parlava così a Supernova podcast: "L’avevamo preso a 18 anni, sembrava essere un calciatore su cui costruire l’Inter per almeno 10-15 anni, ti leghi a un giocatore così. Era un ragazzo fantastico, un ragazzo veramente incredibile. L’offerta fu buona e, ripeto, le necessità del club era vendere. Poi ha fatto una carriera pazzesca. Ha vinto Champions ovunque.". Chissà che il prossimo passo di questa carriera non possa essere un ritorno in nerazzurro. 

I migliori giocatori in scadenza nel 2027: da Foden e Vinicius a Van Dijk

1 di 35
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

inter
mercato inter
cristian romero
palestra
tottenham
mateo kovacic
jones

Ultimi video

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

01:00
Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

01:06
Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

01:30
Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

01:36
Gila, parole rossonere

Gila, parole rossonere

02:10
DICH ATTA ARRIVA A FIRENZE DICH

Fiorentina, senti Atta: "Mi ispiro a CR7 e Pogba"

00:44
Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

01:12
Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

00:18
Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

00:30
Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

00:47
Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

01:37
13 BLOB GILA MILAN

Il primo giorno in rossonero di Mario Gila

01:08
Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

00:46
Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

01:11
Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

I più visti di Inter

Inter, Khalaili rompe il silenzio dopo il mancato trasferimento: il messaggio sui social

Inter, salta Khalaili: non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Il club si butta sulle alternative

Inter, Khalaili è un caso: quattro alternative se dovesse saltare l'affare

Marotta: "Palestra è venuto meno a un impegno verbale con l'Inter e il suo agente..."

L'agente di Palestra replica a Marotta: "Stupiti e dispiaciuti, la sua ricostruzione non corrisponde ai fatti. In 45 giorni nessun accordo tra i club"

Inter, per il sostituto di Khalaili sarà derby col Milan? Non solo Doué, tre nomi caldi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:17
Manchester Utd, ufficiale arrivo Tielemans dall'Aston Villa
17:56
Atalanta, Giuntoli: "Ederson? Stiamo lavorando su rinnovo"
16:26
Lazio, rinforzo per Gattuso: ufficiale l'acquisto di Doekhi
16:10
Fiorentina, attenta: c'è anche il Besiktas su Thorstvedt
15:37
Torino, tutto su Ramsdale: Petrachi punta sul portiere inglese dopo l'ok per Mascardi