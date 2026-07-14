Inter, nei discorsi per Spence spunta Romero. A centrocampo il "pallino" Kovacic

Nel frattempo, come detto, non si registrano passi avanti per Curtis Jones, pur rimanendo vivi i contatti: i nerazzurri continuano l'inseguimento ormai da mesi. Le offerte fin ora recapitate non hanno convinto il Liverpool a lasciar andare il suo centrocampista, in scadenza nel 2027. E allora, anche in questo caso, si inizia a pensare a possibili alternative. Una potrebbe essere rappresentata dal ritorno di Mateo Kovacic. Il croato è in uscita dal Manchester City (anche a lui rimane un solo anno di contratto) e tornerebbe a Milano molto volentieri: il suo agente l'ha proposto ai nerazzurri. Ausilio è da sempre un suo grande fan e qualche settimana fa aveva ne parlava così a Supernova podcast: "L’avevamo preso a 18 anni, sembrava essere un calciatore su cui costruire l’Inter per almeno 10-15 anni, ti leghi a un giocatore così. Era un ragazzo fantastico, un ragazzo veramente incredibile. L’offerta fu buona e, ripeto, le necessità del club era vendere. Poi ha fatto una carriera pazzesca. Ha vinto Champions ovunque.". Chissà che il prossimo passo di questa carriera non possa essere un ritorno in nerazzurro.