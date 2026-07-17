MANOVRE NERAZZURRE

Inter in accelerazione per Djed Spence, arriva l'ok di Chivu all'ex Genoa

Dopo i Mondiali stretta per l'esterno inglese del Tottenham, la richiesta è di 35 milioni di euro

17 Lug 2026 - 09:58
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La fretta è cattiva consigliera, si sa, nella vita come nel calciomercato. Ma quando hai perso un titolare e le due trattative per il sostituto sono sfumate proprio sul gong finale, è chiaro che possa subentrare un po' di frenesia in più, a maggior ragione quando il ritiro è già iniziato. Per questo l'Inter sa che, se vuole Djed Spence, non potrà stare nei 25 milioni più bonus che aveva speso per Anan Khalili ma non dovrà neppure arrivare ai 50 dell'affare Palestra. La richiesta è di 35 milioni, sempre che non salga dopo il Mondiale (deve ancora giocare la finale tra Inghilterra e Francia).

Quanto costa Spence?

 Il Tottenham non lo considera incedibile ma in Premier League sono ossi durissimi, basti vedere la telenovela Curtis Jones che è pure in scadenza 2027: l'ex Genoa invece ha un contratto fino al 2029 ma negli Spurs è chiuso da Pedro Porro e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A. In ogni caso la trattativa vera e propria non partirà prima di settimana prossima, a Mondiali conclusi.

Chivu dice ok

 Serve accelerare, dicevamo, perché Chivu vorrebbe averlo il prima possibile: l'esterno destro, soprattutto in un contesto tattico come quello nerazzurro, è ruolo delicato e dunque prima il nuovo laterale inizierà a lavorare con compagni e staff tecnico, prima entrerà nei meccanismi. Che sia Spence, a proposito del quale il tecnico rumeno anche ieri ha confermato il gradimento alla dirigenza interista, o un altro: basta che arrivi qualcuno.

Quali sono le alternative a Spence?

 Spence è nettamente in pole ma i precedenti di questo mercato insegnano che è meglio non lasciare nulla al caso. Sullo sfondo restano Guelà Doué, ritenuto interessante ma un po' troppo difensivo e con costi vicini a quelli di Palestra, Vanderson del Monaco oltre a Belghali (Verona) e Ndyoe (Nottingham Forest).

Inter, le foto della seconda maglia 2026/27 ispirata al baseball

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