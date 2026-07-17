Inter in accelerazione per Djed Spence, arriva l'ok di Chivu all'ex Genoa

La fretta è cattiva consigliera, si sa, nella vita come nel calciomercato. Ma quando hai perso un titolare e le due trattative per il sostituto sono sfumate proprio sul gong finale, è chiaro che possa subentrare un po' di frenesia in più, a maggior ragione quando il ritiro è già iniziato. Per questo l'Inter sa che, se vuole Djed Spence, non potrà stare nei 25 milioni più bonus che aveva speso per Anan Khalili ma non dovrà neppure arrivare ai 50 dell'affare Palestra. La richiesta è di 35 milioni, sempre che non salga dopo il Mondiale (deve ancora giocare la finale tra Inghilterra e Francia).